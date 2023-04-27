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Giriş Tarihi: 28.4.2023 00:48

İtalya Kupası'nda Fiorentina finale yükseldi

AA
İtalya Kupası’nda Fiorentina finale yükseldi

Futbolda İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Cremonese ile 0-0 berabere kalan Fiorentina, ilk maçtaki skor avantajı sayesinde finale yükselen taraf oldu.

Fiorentina, yarı final ilk maçında deplasmanda 2-0 yendiği Cremonese'yi Floransa'daki Artemio Franchi Stadı'nda konuk etti.

Karşılaşma başladığı gibi golsüz eşitlikle 0-0 sonuçlandı. Bu sonuçla Fiorentina, ilk maçta rakibini 2-0 yendiği için finale yükselen taraf oldu. Fiorentina finalde, yarı finalin diğer ayağında Juventus'u eleyen Inter ile eşleşti.

Inter ile Fiorentina arasındaki final karşılaşması, 24 Mayıs'ta Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. İtalya Kupası'nın son şampiyonu olan Inter, daha önce 8 kez İtalya Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

Müzesinde 6 İtalya Kupası bulunan Fiorentina ise bu kupayı en son 2000-2001 sezonunda kazanmıştı. Fiorentina, son olarak 2013-2014 sezonunda İtalya Kupası'nda finale yükselmiş ama o sezon finalde Napoli'ye kaybetmişti.

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İtalya Kupası'nda Fiorentina finale yükseldi
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