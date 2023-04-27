Luis Chavez’den Fenerbahçe itirafı! "Gerçek şu ki üzgündüm ama..."

Meksika Ligi ekiplerinden Pachuca'da forma giyen Luis Chavez, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Meksika Milli Takımı ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Dünya Kupası arasında Fenerbahçe'nin de gündemine girmiş, ancak bu transfer gerçekleşmemişti.

Kulüp başkanı Armando Martinez, söz konusu transfer sürecini "Fenerbahçe'yle görüşüyorduk, bonservisi de dahil olmak üzere her konuda anlaşmıştık. Ancak transfer gerçekleşmedi. Bizim açımızdan herhangi bir sorun yoktu, yapmamız gerekenleri tamamlamıştık ancak Fenerbahçe transferi sonlandırmadı." sözleriyle anlatmıştı.

Öte yandan ESPN Deportes'e konuşan Luis Chavez, sarı-lacivertli kulübe gidememesiyle ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. "İlk başta sakin değildim. Gerçek şu ki üzgündüm ama bu bir iki gün sürdü ve sonra kabullendim. Sonunda Tanrı'nın sizin için hazırladığı bir şey var ve ben bunu anladım, rahatladım ve burada Pachuca'da çalışmaya başladım, ki bu da olmak istediğim yerde olmama yardımcı olacak."