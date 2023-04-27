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Giriş Tarihi: 27.4.2023 11:47

Şenol Güneş, Okan Buruk'a karşı üstün! Derbi öncesi flaş istatistik...

AA
Şenol Güneş, Okan Buruk’a karşı üstün! Derbi öncesi flaş istatistik...

Spor Toto Süper Lig'deki derbide Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş'ta Şenol Güneş, teknik direktörlük kariyerinde görev aldığı 22 derbide 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet gördü. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise, görev aldığı iki derbide de galibiyet sevinci yaşadı. İki teknik adamın daha önce birbirlerine rakip olduğu 8 resmi maçın 6'sından Güneş'in, birinde Buruk'un takımları üstün ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş'ta Şenol Güneş teknik direktörlük kariyerinde 23'üncü, sarı-kırmızılı takımın çalıştırıcısı Okan Buruk ise üçüncü kez derbide görev yapacak.

Beşiktaş, tecrübeli teknik adam Şenol Güneş yönetiminde daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ile Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupası'nda toplam 22 müsabaka oynadı.

Siyah-beyazlı takımda ikinci dönemini geçiren 70 yaşındaki Güneş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile yapılan bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet gördü.

Galatasaray karşısında 10 derbi

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Galatasaray ile daha önce 10 maç yaptı.

Siyah-beyazlı takım, bu derbilerin beşini kazanırken, ikisinde berabere kaldı ve üçünü kaybetti.

Beşiktaş, tecrübeli teknik adam idaresinde Fenerbahçe ile oynadığı 12 derbide ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Okan Buruk'un 3. derbisi

Galatasaray'da sezon başında göreve getirilen Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerindeki üçüncü derbiye çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Buruk yönetiminde sezonun ilk yarısında oynadığı iki derbiyi de kazandı.

Galatasaray evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi de 3-0 mağlup etti.

Güneş, Buruk karşısında sadece bir yenilgi gördü

Şenol Güneş, daha önce Okan Buruk'a rakip olduğu maçlarda sadece bir yenilgi gördü.

İki teknik adam, daha önce resmi maçlarda 8 kez birbirlerine rakip oldu.

Şenol Güneş'in Beşiktaş ve Bursaspor, Okan Buruk'un da Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde oynanan maçların 6'sını Güneş'in, birini Buruk'un takımları kazandı.

Teknik direktörlerin rekabetinde bir müsabaka ise berabere bitti.

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Şenol Güneş, Okan Buruk'a karşı üstün! Derbi öncesi flaş istatistik...
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