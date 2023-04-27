Volkan Demirel'den deprem sonrası ilk açıklama! "Teklifler aldım ama Hatay'ı bırakmam"

Hürriyet'in haberine göre; bütün ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde, üstlendiği aktif rolle hafızalara kazınan, bölgede gösterdiği çabalarla ikonik bir kahramana dönüşen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, ilk kez yüreğini açtı.

Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın buruk geçtiğini belirterek sözlerine başlayan Volkan Demirel "Yaşadığımız sıradan bir deprem değildi, gerçek bir felaketti.

Bütün Türkiye üzüldü, ardında hiçbir zaman silinmeyecek izler, unutulmayacak acılar bıraktı" değerlendirmesinde bulundu.

GERİ KALAN SÜREÇTE BENİ EN ÇOK ZORLAYAN SORU 'NASILSIN?' OLDU

Başarılı teknik adam geride kalan süreçte yaşadıkları ile ilgili şunları söyledi: "Benim geride kalan 2.5 ayda en zorlandığım soru 'Nasılsın?' sorusu oldu.

'İyiyim' desem diyemiyorum, 'kötüyüm' desem utanıyorum. İnsanlara nasıl cevap vereceğimi bilemiyorum. Benim size yaptığım bu röportaj ilk röportajım olacak. İnsanların acıları var diye çok fazla göz önünde bulunmak, fazla konuşmak istemedim, onların neler yaşadığını, burada neler hissettiğini çok iyi biliyorum ve onlarla beraber ben de bu acıları yaşadım ve yaşamaya da devam ediyorum."

ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ, SIK SIK GELİP DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUM

Deprem sonrası bölge olarak zor bir süreçten geçtiklerini vurgulayan Volkan Demirel, "Ama hayat devam ediyor, ben de bu hayatın devam etmesine yardım etmek için sık sık buraya gelmeye çalışıyorum, haftada en az bir iki kere, buraya geliyor ve insanların ihtiyaçlarına destek vermeye çalışıyorum. Çünkü buradaki insanlar bizleri görünce mutlu oluyorlar. Onlara umut olmaya çalışıyorum ve elimden geldiği kadar da hep geleceğim ve beraber olacağız" ifadelerini kullandı.

HATAYSPOR ANKA KUŞU GİBİ KÜLLERİNDEN DOĞACAK

Yeni sezonda maçları oynamak için Akhisar veya Mersin'i tercih edeceklerini belirten Demirel sözlerini şöyle sürdürdü: "Saha ve organizasyon şartlarını halledersek inşallah uygun olan iki yerden birinde Hatayspor'u tekrardan ayağa kaldırmaya çalışacağım.

UYGUN OLURSA MAÇLARI MERSİN'DE OYNAYABİLİRİZ

Bu ınsanların sevgisine layık olmaya çalışacağım. İlk gündem beri yanımızda olan Spor Bakanımıza, TFF Başkanımıza. Akhisarspor Kulübü Başkanına, Mersin Belediye Başkanına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten destekleri bizleri çok yüceltti, değer verdi. Umuyorum ki şartlar oluşunca iki şehirden birinde Hatayspor olarak mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Maçları Mersin'de oynamayı daha çok istiyoruz. Çünkü 400 bin Hataylı deprem sonrası Mersin"e göç etti. Hem orada yaşayan Hataylılar hem de Hatay'a 2.5 saatlik mesafe olması nedeniyle şartlar uygun olursa Mersin'de maçlarımızı oynamayı daha çok istiyoruz. Ama Akhisar da sağ olsun bizlere tesislerinin ve statlarının kapılarını açtı. Onlara ben buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten desteklerini çok hissettik.

TEKLiFLER ALDIM AMA HATAY'I BIRAKAMAM

Bir yandan da Hatayspor'u yeni sezona hazırlamaya çalışan Demirel "Bu dönemde Çeşitli kulüplerden transfer teklifleri geldi ama ben Hatayspor'u bırakmak istemiyorum. Bu insanların bana olan sevgisini gördünüz, bu sevgi ile bizde gelecek sezonun hazırlıklarını şimdiden yapmaya başladık. Seneye inşallah Hataysporumuz'u ayağa kaldıracağız" dedi.

KIZLARI YADE VE YEDA BABALARININ EVDEN AYRILMASINI İSTEMİYOR

Volkan Demirel'in Deprem travmasını henüz atlatamayan kızlarının babalarını Hatay'a yollamadığını anlatan Hatayspor Başkanvekili Aydın Toksöz, "Ancak Volkan üstlendiği misyon gereği kendisini gitmek zorunda hissediyor. Kızlarını rahatlatmak için, başka şehre gittiğini söyleyerek evden çıkabiliyor" dedi.

ŞİMDİDEN 2-3 FUTBOLCU İLE ANLAŞMA SAĞLADIK

"Yurt dışında izlediğim, beğendiğim futbolcularla bire bir görüşmeler yapıyorum. Daha önce çalışırken sadece videolarını izliyordum, şimdi hem görüntülerini izliyorum ve tespit ettiğimiz oyuncuların maçlarını gidip yerinde izleme, kendileriye görüşme fırsatım oluyor. Hatay'ın durumunu anlatıyorum. Sağ olsun gerçekten oradaki oyuncular da Hatay'ın durumunu bilmelerine rağmen benim söylediklerimle beraber bana inanıp buraya gelmeyi tercih ediyorlar. Şimdiden 2-3 oyuncuyla anlaştık gibi.

EN AZ 10-12 OYUNCU TRANSFERİ YAPILACAK

Şu anda kadromuzda ayrılan oyuncularımız oldu. Mevcut kadroda 15-16 futbolcumuz var, en az 10-12 transfer yaparak Hatayspor'u yeni sezona hazırlayacağız. Kiralık oynayanlar geri dönecek ama bonservisiyle verdiğimiz oyuncuları döndürmek zor.

Maliyeti olmadan yeni bir takım kurmaya çalışıyoruz, Başka takımlarda kiralık oynayan oyuncularımla konuşuyorum. Onların bütün performans bilgilerini, kendilerinden moral ve motivasyon bilgilerini alıyorum. İnşallah onlarla en iyi şekilde hazırlanarak Hatayspor'u dediğim gibi Ankakuşu gibi hayata döndüreceğiz."

BİRBİRİMİZİ KIRMAYALIM

Volkan Demirel, Samandağ'daki konuşmasında "G.Saraylısı, Beşiktaşlısı, Fenerlisi, Trabzonlusu, Hataylısı herkes burada. Hepimiz biriz. Hepimiz bu bayrağın altında bir bireyiz. Lütfen birbirimizi kırmadan, üzmeden, büyüdüğünüzde de bu şekilde yan yana maçlara giderek bu ülkeyi huzur içinde bir topluluğa kavuşturun. Sizden tek ricam bu" derken bu sözleri büyük alkış aldı.