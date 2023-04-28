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Giriş Tarihi: 28.4.2023 10:40 Son Güncelleme: 28.4.2023 10:40

Barcelona'dan Lionel Messi transferi için tasarruf hamlesi! TV kanalını kapatıyor...

Barcelona’dan Lionel Messi transferi için tasarruf hamlesi! TV kanalını kapatıyor...

Ekonomik ve sportif olarak ihtişamlı günlerinden uzak olan Barcelona, kulüp kanalı Barça TV'yi kapatıyor. Lionel Messi'yi transfer etmek isteyen Katalan devinde pek çok futbolcunun maaşında fedakarlık yapması bekleniyor.

Bu sezon La Liga'da şampiyonluğa koşan Barcelona'da ekonomik sıkıntılar devam ediyor. Avrupa'da alınan üst üste başarısız sonuçların ardından bu sezon ligdeki performans yüzleri güldürse de ekonomiye deva olmadı.

KULÜP KANALINA VEDA
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Mali sorunlar yaşayan Barcelona, tasarrufa gitmek için kulüp kanalı olan Barça TV'yi kapatacak.

ÇALIŞANLARIN İŞİNE SON VERİLECEK
İspanya'nın Barcelona Kulübü, 1996 yılında kurulan resmi televizyon kanalı Barça TV'yi 30 Haziran'da kapatacak. 30 Haziran'dan itibaren Barça TV'nin yayınlarını duracak ve buradaki 120 ile 140 çalışanının işine son verilecek.

TEK HEDEF MESSI'Yİ GETİRMEK
Önümüzdeki sezon futbolcu sözleşmelerinde radikal kararlar alınacak. Taraftarların ısrarla istediği Messi'yi takıma döndürmek için futbolcular da fedakarlık yapmaya hazır.

MESSI İÇİN İNDİRİM YAPACAKLAR
Lionel Messi'nin olası transferiyle maaş dengesi hayli sarsılacak. Eski futbolcular, maaşlarında fedakarlık yapmaya hazır. Takımın en çok kazananlarından Busquets ve Alba, başta kendileri olmak üzere pek çok futbolcunun fedakarlık yapmaya hazır olduğunu Messi'ye söyledi.

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Barcelona'dan Lionel Messi transferi için tasarruf hamlesi! TV kanalını kapatıyor...
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