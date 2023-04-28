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Giriş Tarihi: 28.4.2023 11:22

Beşiktaş'ın sol bek için takviye planı! Aradığı ismi Avusturalya'da buldu...

Beşiktaş’ın sol bek için takviye planı! Aradığı ismi Avusturalya’da buldu...

Beşiktaş'ta gözler hafta sonu oynanacak derbiye çevrildi. Lider Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluk umutlarını sürdürmek isteyen siyah beyazlılar bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek sezonun planlamasını yapan yönetim sol bek pozisyonu için Avustralyalı genç yıldızı gündemine aldı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk umutlarını sürdürmek isteyen Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Yeni sezon için de transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol bek hattına takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, Melbourne City forması giyen Jordan Bos'u gündemine aldı.

Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin nieuwsblad'ten derlediği habere göre, Beşiktaş 20 yaşındaki Avustralyalı sol bek oyuncusunun transferi için Mönchengladbach ve Westerlo kulüpleriyle yarışıyor.

Bu sezon Melbourne City formasıyla 24 maça çıkan Jordan Bos, 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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Beşiktaş'ın sol bek için takviye planı! Aradığı ismi Avusturalya'da buldu...
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