Fenerbahçe’de Attila Szalai yorgun düştü

ÖMER ÜRÜNDÜL - EKSİKLİĞİ BÜYÜK SIKINTIYA SOKAR

Jorge Jesus, bugüne kadar dünyada ve bizde hiçbir teknik direktörde olmadığı kadar kadroyla ciddi biçimde sürekli oynayan bir futbol adamı. Zaten istikrarsız grafiği ile yapılan puan kayıplarının da nedeni kesinlikle bu. Bu arada Jesus'un bu uygulamasının yanında kaleci Altay'ı göz ardı edersek devamlı görev verdiği üç isim var: Enner Valencia, Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai. Tabii ki Szalai'nin sakatlanması, diğer stoperlerin de olumlu bir futbol sergileyememesi bu son periyotta F.Bahçe'yi ciddi sıkıntıya sokacak.