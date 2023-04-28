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Giriş Tarihi: 28.4.2023 16:25

Real Madrid'de Luka Modric sakatlandı! Kral Kupası finalinde...

AA
Real Madrid’de Luka Modric sakatlandı! Kral Kupası finalinde...

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in Hırvat oyuncusu Luka Modric sakatlandı.

Real Madrid Kulübü, yaptığı açıklamada, Modric'in sol bacak arka kaslarında bir sakatlık tespit edildiğini duyurdu.

Teknik direktör Carlo Ancelotti de düzenlediği basın toplantısında, La Liga'da hafta içi deplasmanda oynadıkları ve 4-2 kaybettikleri Girona maçında sakatlanarak oyundan çıkan Modric'in durumunun belirsizliğini koruduğunu, 6 Mayıs'ta Osasuna'ya karşı oynanacak Kral Kupası finaline yetişip yetişmeyeceğinin bilinmediğini söyledi.

Ancelotti, "Bizi üzen bir sakatlık. Umarım iyileşir ve önemli maçlarımızda forma giyer." ifadelerini kullandı.

La Liga'da yarın Almeria'yı konuk edecek Real Madrid'de ayrıca Ferland Mendy ve David Alaba'nın sakatlıkları devam ediyor.

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Real Madrid'de Luka Modric sakatlandı! Kral Kupası finalinde...
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