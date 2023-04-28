Trabzonspor deplasman kabusunu sonlandırmak istiyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yarın saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Anıl Usta yapacak.Trabzonspor'un ligdeki deplasman karnesi bu sezon taraftarını üzdü. Ligdeki son deplasman galibiyetini 1 Ekim 2022'de 2-1'lik skorla Kayserispor karşısında alan bordo-mavililer, sonraki süreçte 6 ayı aşkın süredir kazanamadı. Gaziantep FK'nin ligden çekilmesiyle hükmen galip gelen bordo-mavili ekip; Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupaları olmak üzere bu sezon dış sahada oynadığı 21 maçta 14 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1'i hükmen olmak üzere 5 galibiyet aldı. Karadeniz temsilcisi, Avrupa'da deplasmanda oynadığı 5 müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı.Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 14 dış saha maçına çıkan Karadeniz ekibi, 1'i hükmen olmak üzere 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayarak bu süreçte 14 puan topladı ve 11. sırada bulunuyor. Karadeniz ekibi, aynı haftalarda ise geçtiğimiz sezon 33 puan ile dış saha sıralamasında ilk sırada yer alıyordu.Trabzonspor'da 25-26 Mart tarihleri arasında yapılan kongrede göreve gelen Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimi, ilk galibiyetini Konyaspor'a karşı dış sahada almayı hedefliyor. 4 Spor Toto Süper Lig ve 1 de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 5 maça çıkan yeni yönetim, henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Trabzonspor, bu mücadelelerde 4 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti.