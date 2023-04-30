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Giriş Tarihi: 30.4.2023 20:19

Bayern Münih, Hertha Berlin’i 2-0 yenerek yeniden liderlik koltuğuna oturdu

AA
Bayern Münih, Hertha Berlin’i 2-0 yenerek yeniden liderlik koltuğuna oturdu

Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında Hertha Berlin’i 2-0 yendi ve iki hafta sonra 3 puanla tanışarak yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 30. haftasında Allianz Arena'da lig sonuncusu Hertha Berlin'i konuk etti. İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada Bayern Münih, 69. dakikada Serge Gnabry ve 79. dakikada Kingsley Coman ile bulduğu gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih, bu galibiyetle puanını 62'ye çıkardı ve Bochum ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak puan kaybı yaşayan Borussia Dortmund'un 1 puan önünde liderlik koltuğuna yeniden oturdu. Hertha Berlin ise 22 puanla son sırada kaldı.

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Bayern Münih, Hertha Berlin’i 2-0 yenerek yeniden liderlik koltuğuna oturdu
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