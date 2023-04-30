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Giriş Tarihi: 30.4.2023 20:26

Fransa'da lider PSG haftayı puansız kapattı

AA
Fransa’da lider PSG haftayı puansız kapattı

Ligue 1'in 33. haftasında Lorient, Paris Saint-Germain'i 3-1 yendi.

Son 6 haftaya 8 puan farkla lider başlayan PSG, puan tablosunun ortalarındaki Lorient'ı konuk etti. PSG, Lorient'ın 15. dakikada Le Fee'nin golüyle öne geçmesinden 5 dakika sonra Hakimi'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Geçen sezonun şampiyonu PSG, Mbappe'nin 29. dakikada kaydettiği golüyle eşitliği sağladı. Fakat Lorient, Yongwa'nın 39 ve Dieng'in 88. dakikadaki golleriyle maçı kazandı. Son 6 maçta 3. mağlubiyetini yaşayan PSG, 75 puanla liderliğini sürdürdü. Lorient ise 48 puanla 10. sırada yer aldı.

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Fransa'da lider PSG haftayı puansız kapattı
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