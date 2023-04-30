Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Juventus, Serie A'da galip gelmeyi unuttu
Giriş Tarihi: 1.5.2023 00:48

Juventus, Serie A'da galip gelmeyi unuttu

AA
Juventus, Serie A’da galip gelmeyi unuttu

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 32. haftasının kapanış maçında Juventus, Bologna ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Bolonya kentindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan müsabakada, üst sıralara oynayan Juventus, orta sıralardaki Bologna karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, 10. dakikada Riccardo Orsolini'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda, Juventus 61. dakikada Polonyalı golcüsü Arkadiusz Milik ile maçta skora dengeyi getiren golü buldu. Karşılaşmada başka gol olmayınca iki takım sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bologna, 45 puanla 8. sırada yer alırken, Juventus ise puanını 60 yaparak 3. sıradaki yerini korudu. Juventus, bu maçla birlikte ligde üst üste 4. maçında galibiyet yüzü göremedi. Siyah-beyazlı takım, ligde son 4 maçından 3'ünü kaybetti.

Serie A'nın 32. haftasında dün oynanan diğer müsabakalarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Inter-Lazio: 3-1, Cremonese-Hellas Verona: 1-1, Napoli-Salernitana: 1-1, Sassuolo-Empoli: 2-1 ve Fiorentina-Sampdoria: 5-0.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Emekliye refah payı düzenlemesinde son durum! Bakan Bilgin A Haber'de açıkladı: Çalışmalar bitti
SON DAKİKA | Başkent Millet Bahçesi'nde tarihi buluşma! Başkan Erdoğan: 14 Mayıs'ta siyasi mevta olacaklar
Kantaron yağıyla gelen şifa
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan İzmir'de tarihi kalabalığa seslendi: Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Kandil ile pazarlık' tepkisi!
7'li koalisyon ortağı İYİ Parti'de HDP istifası! "Her şeye he demem yok öyle bolluk"
Tarih belli oldu! Tam 2800 futbol sahası büyüklüğünde! Başkan Erdoğan açılış törenine katılacak
Haluk Bayraktar'dan 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bu tutarsız halinizi milletimizin takdirine sunuyoruz
Muhalif gazeteci Yılmaz Özdil bile isyan etti! CHP'nin ilkesiz siyasetine tepki: Asla unutturmayacağımız bir gün
28. DÖNEM AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 || 14 Mayıs 2023 seçimleri Ak Parti İzmir milletvekili 1. ve 2. bölge adayları kimler?
Milli paraşütçü yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti
ARKADAŞINA GÖNDER
Juventus, Serie A'da galip gelmeyi unuttu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA