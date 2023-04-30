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Giriş Tarihi: 1.5.2023 00:49

Olimpik Marsilya, Ligue 1 lideri PSG ile arasındaki farkı 5 puana indirdi

AA
Olimpik Marsilya, Ligue 1 lideri PSG ile arasındaki farkı 5 puana indirdi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 33. haftasında Olimpik Marsilya, Cengiz Ünder'in gol attığı Auxerre maçını 2-1 kazandı.

Lider Paris Saint-Germain'in (PSG) en yakın takipçisi Olimpik Marsilya, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Auxerre'i ağırladı.

Auxerre, 33. dakikada Toure ile öne geçti ancak Marsilya, Cengiz Ünder'in 75 ve Alexis Sanchez'in 77. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Milli futbolcu Cengiz, Ligue 1'deki son 3 maçında 3'üncü, bu sezon 5. kez fileleri havalandırdı. Art arda 3. galibiyetini alarak puanını 70'e yükselten Olimpik Marsilya, PSG ile arasındaki farkı 5 puana indirdi. Auxerre ise 33 puanda kaldı.

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Olimpik Marsilya, Ligue 1 lideri PSG ile arasındaki farkı 5 puana indirdi
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