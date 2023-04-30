Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç’u eleştirdi, üstü çizildi! Fenerbahçeli yönetmen Murat Şeker’e büyük şok

"BAŞKAN ÜSTÜMÜ ÇİZDİ"

Duruma bozulan Şeker'le konuştum. Birleşik Krallık işgal kuvvetleri komutanı General Charles Harington'ın İstanbul'dan ayrılırken kendi adına düzenlediği ve Fenerbahçe'nin İngiliz takımını 2-1 yendiği maçın hikâyesini 'Ya İstiklal Ya Ölüm' adıyla filmleştirmeye çalışan Şeker şunları söyledi:

"Geçen yıl Fenerbahçe herkese yenilirken eleştirel tivitler attığım için başkan tarafından üstüm çizildiği söylendi. Sonra başkan imzalı 'sınırsız-süresiz' izin belgesini kullanmamam yönünde ihtarname yollandı. Profesyonel kimliğimle cezalandırılmak etik değil. Bunlar yetmezmiş gibi, hangi takımı tuttuğunu bilmediğimiz bir yönetmen ve 'Fenerbahçeli olmayan' bir yapımcıya veriliyor iş. Yani skandal büyük" dedi.