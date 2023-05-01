Galatasaray-Beşiktaş derbisi Avrupa basınında!

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta Beşiktaş-Galatasaray derbisine sahne oldu. Siyah-beyazlılar, Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmadan Saiss, Amir Hadziahmetovic ve Aboubakar'ın golleriyle 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş bir maç fazlasıyla Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e Fenerbahçe ile 2'ye indirdi.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi Avrupa basınında da geniş yankı buldu. Siyah-beyazlıların üstün oynadığı karşılaşmanın ardından "Galatasaray ağır bir mağlubiyet aldı" ifadeleri kullanıldı. İşte ayrıntılar...

PORTEKİZ BASINI 'JESUS YAKLAŞTI' YORUMUNU YAPTI

Portekiz basını, Beşiktaş'ın derbi zaferi sonrası Fenerbahçe'nin zirveye yaklaştığına vurgu yaptı. A Bola "Galatasaray, İstanbul derbisini kaybetti. Jesus liderliğe daha da yaklaştı" başlığını kullandı.

Haberde "Galatasaray, Türkiye Süper Ligi'nin 32. hafta maçında Beşiktaş'a 1-3 mağlup oldu ve bir önceki gün Sivasspor'u mağlup eden Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 3'e indi." ifadelerine yer verildi.

Record ise "Beşiktaş, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'sini zirveye taşımak için Galatasaray'ı yendi" başlığını okuyucularına aktardı.

İTALYA'DAN GALATASARAY ELEŞTİRİSİ: AĞIR DARBE

İtalyan basını ise kadrosunda daha önce İtalya Serie A tecrübesi bulunan birçok futbolcusu bulunan Galatasaray için "Ağır darbe" ifadesini kullandı. Tuttomercatoweb, "Icardi umutlandırdı Beşiktaş 3 yaptı" başlığını kullandı.

Haberde "İtalyan futboluna hakim birçok futbolcusu bulunan Galatasaray derbide ağır bir yenilgi aldı. Cim Bom'da büyük hüzün var. Mauro Icardi'nin golü Galatasaray'ı umutlandırmıştı ancak Saiss, Hadziahmetovic ve Aboubakar'ın golleri skoru ve belki de şampiyonluk dengesini alt üst etti. Gerçekten de dünkü galibiyet sayesinde Fenerbahçe şu anda zirveden sadece üç puan uzakta. Ve eksi beşe düşen Beşiktaş bir kez daha umut verebilir." ifadeleri kullanıldı.

Tuttosport "Icardi, Galatasaray'ı umutlandırdı ama Beşiktaş kazandı" başlığını okuyucularına aktardı.

Haberin detayında "Galatasaray kaybetti ve Süper Lig'deki zirve yarışı alevlendi. Büyük derbiyi kazanan Beşiktaş, Galatasaray'a ağır bir darbe vurdu. Bu derbide Beşiktaş'ın yanında Fenerbahçe de sevindi. Zaniolo ikinci yarıda Mertens'in yerine girdi ama eski Romalı tıpkı eski Napoli yıldızı gibi hiçbir şey yapamadan maçı tamamladı." denildi.

"ICARDI'NİN GOLÜ GALATASARAY'A YETMEDİ"

Arjantin'den Ole, Mauro Icardi'nin Galatasaray'ı umutlandıran golünün galibiyete yetmediğine vurgu yaptı. Haberde "Maçı Mauro açtı ama Beşiktaş çevirdi. Arjantinlinin formasını giydiği Galatasaray liderliğini koruyor ancak Fenerbahçe 3 puan daha yaklaştı." denildi.

Mauro Icardi'nin her zaman eleştirileren bir futbolcu olduğuna dikkat çeken Ole, Arjantinli forvetin Galatasaray'da hayata geri döndüğünü belirtti. Haberde ayrıca "Icardi gerek saha içi gerek saha dışında her zaman konuşulmuştur. Ancak Galatasaray'a transfer olmak onun için büyük bir hediye. Beşiktaş derbisinde de sahne aldı ancak bu galibiyete yetmedi. Beşiktaş maçı çevirerek 3-1 kazandı. 30 yaşındaki forvet Rashica'nın pasında adeta haykırdı. Türkiye liginde sadece 19 maçta 14. golü oldu. PSG'den kiralanan forvet için iyi bir ortalama." ifadeleri kullanıldı. (Milliyet)