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Giriş Tarihi: 1.5.2023 13:50

Georgina Rodriguez'den ayrılık iddiaları sonrası bomba paylaşım!

Georgina Rodriguez’den ayrılık iddiaları sonrası bomba paylaşım!

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ile 8 yıllık birlikteliğini sonlandıracağı iddialarına son noktayı koydu. Portekizli yıldız, Rodriguez ile dudak dudağa fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Gönderi saatler içerisinde 10 milyondan fazla beğeni aldı.

Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Cristiano Ronaldo'nun, sevgilisi Georgina Rodriguez ile ilişkisinde kötü günler geçirdiği iddia edilmişti. Portekizli yıldız, ayrılık haberleri sonrası bomba bir paylaşım yaptı.

DUDAK DUDAĞA FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Cristiano Ronaldo, 580 milyon takipçili hesabından sevgilisi Georgina Rodriguez ile dudak dudağa fotoğrafını paylaştı. Portekizli yıldız böylece, Rodriguez'den ayrılacağına yönelik çıkan iddiaları yalanlamış oldu.

NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz günlerde Cristiano Ronaldo'nun Georgina Rodriguez'in sürekli alışveriş yapmasından rahatsız olduğu iddia edilmişti. Portekizli yıldızın, yakın çevresine "Sürekli harcıyor. Başka hiçbir şey yapmıyor." dediği öne sürülmüştü. Bunun üzerine ikilinin ayrılığın eşiğine geldiği ifade edilmişti.

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Georgina Rodriguez'den ayrılık iddiaları sonrası bomba paylaşım!
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