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Giriş Tarihi: 1.5.2023 14:51

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ziyaret göndermesi!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Galatasaray ve Fenerbahçe’ye ziyaret göndermesi!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz hafta Riva'da kendilerini ziyaret eden Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimlerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Türkiye futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz hafta Riva'da kendilerini ziyaret eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e göndermede bulundu.

"BU ZİYARETLERDEN ETKİLENMEYİZ"

TFF'ye ziyaretlerin bir anlamının olmadığını söyleyen Mehmet Büyükekşi "Hepimiz çok dikkatli olmalıyız. TFF'ye ziyaretlerin olumlu ya da olumsuz katkısı yok. Biz kimseden etkilenmeyiz. Hakemlerin ve MHK'nın etkilenmemesi için gerekli talimatı veriyoruz. Herkes çıkıp futbolunu oynasın." dedi.

"KULÜPLER KAPISINI TEMİZLESİN"

Kulüplere yönelik sözlerine devam eden Mehmet Büyükekşi "Kulüplerin kendi kapısının önünü süpürmesini istiyoruz. Kendi futbolcusuyla, kendi teknik direktörleriyle ilgilensinler. Biz de hakemlerle ilgileniriz. Bir teknik adam "Oyuncumuz hata yaptır ve gol oldu" diyor. Hakemler de hata yapabilir. Önemli olan iyi niyet." ifadelerini kullandı.

"HAKEM AKADEMİSİ KURDUK, SAKİN!"

Hakem akademisi kurduklarını söyleyen Mehmet Büyükekşi "Zamana ihtiyaç var. Bir hakem akademisi kurduk. Bunlar 3 ayda olacak işler değil. Herkes sabırlı ve hoşgörülü olmalı. Bunu rica ediyorum. Bu tip konuşmalarla futbol iyi bir yere gitmez! Hepimiz dikkatli olacağız ve marka değerini yukarıya çıkaracağız." açıklamasını yaptı.

"KADIN FUTBOLUNU DESTEKLEMELİYİZ"

Kadın futboluyla ilgili de konuşan Mehmet Büyükekşi "Kadın futbolu dünyada her geçen gün yükseliyor. Avrupa'da birçok yere gidiyoruz, bize sunum yapıyorlar. Bu sunumların açılışında hep kadın futbolu var. Ağustos ayında Kadın Futbol Dünya Şampiyonası olacak. Biz de çok önem veriyoruz. Doğu'da çocuk yaşta gelin olma olayı hep gündemdeydi. Eğitimi öne almalıyız. Kızlarımız okula gitmeli, iyi eğitilmeli. TFF olarak kızlarımıza destek vermek istiyoruz." dedi.

KULÜPLERE TÜRK FUTBOLCU MESAJI

Kulüplere oyuncu yetiştirmeli için çağrıda bulunan Mehmet Büyükekşi "Barcelona Başkanı Joan Laporta diyor ki; "Biz oyuncu yetiştiririz, Altın Top ödülü alır. Real Madrid ise o oyuncuları transfer eder." Biz Türk futbolu olarak oyuncu yetiştirmeliyiz. Oyuncu havuzumu geliştirmeliyiz. Kulüplerimiz, Ajax gibi her yıl A Takım'a en az 2 genç oyuncu vermeli. 85 milyon nüfusumuz var. Çok değerli oyuncular çıkacaktır. Yeter ki helva yapmayı bilelim." ifadelerini kullandı.

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ziyaret göndermesi!
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