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Giriş Tarihi: 2.5.2023 17:09

Bandırmaspor'dan VAR kayıtları açıklansın çağrısı!

AA
Bandırmaspor’dan VAR kayıtları açıklansın çağrısı!

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Altınordu ile 3-3 berabere kalan Beyçimento Bandırmaspor'da, maçın 85. dakikasında penaltı kararı veren hakem Ali Palabıyık'a tepki sürerken, VAR kayıtlarının açıklanması çağrısında bulunuldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, karşılaşmada bariz hakem hatalarının olduğunu ileri sürüldü.

Müsabakanın 85. dakikasında hakem Ali Palabıyık'ın VAR incelemesi neticesinde verdiği penaltı kararının sonucu etkilediği savunulurken, şu görüşlere yer verildi:

"Hakem Ali Palabıyık en son Şubat ayında Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını yönetmişti. Üç ay boyunca kendisine maç verilmezken, Mart ayında TFF 1. Lig için önemli ve kritik bir karşılaşmaya hakem olarak ataması yapılmıştır. Play-off potasına girecek ve ligde kalacak takımlar açısından son derece önemli Altınordu-Bandırmaspor müsabakasına en son 3 ay önce maç yönetmiş bir hakem atanması da spor basınında geniş yer bulmuştur. Daha önce 25.12.2022 ve 29.12.2022 tarihlerindeki Süper Lig karşılaşmalarının VAR kayıtları kamuoyu ile paylaşılmıştır. Şeffaflık ve tarafsızlık ilkesi kapsamında Beyçimento Bandırmaspor olarak Altınordu maçımızın VAR kayıtlarının kamuoyu ve kulübümüz ile paylaşılmasını talep ediyoruz."

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Bandırmaspor'dan VAR kayıtları açıklansın çağrısı!
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