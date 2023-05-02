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Giriş Tarihi: 2.5.2023 09:35

Barcelona Lamina Yamal'la yeni sözleşme imzalamak istiyor!

Barcelona Lamina Yamal’la yeni sözleşme imzalamak istiyor!

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, 15 yaşındaki yeni yeteneği Lamina Yamal'la 2026 yılına kadar sözleşme imzalamak istiyor.

Barcelona, son Real Betis maçında sahaya çıkardığı 15 yaşındaki Lamine Yamal'la yeni sözleşme imzalamak istiyor. İspanyol basını, Yamal'ın geleceğini garanti altına almak ve kimseye kaptırmadan yoluna devam etmek için görüşmelerini hızlandırdı. Yamal'ın menajer olarak ünlü Portekizli isim Jorge Mendes'le anlaştığı bilinirken görüşmelerin sezon sonuna kalmadan nihayete ermesininb beklendiği ifade edildi.

Barcelona'nın 15 yaşındaki Lamine Yamal'la ilk etapta 2026'ya kadar sözleşme imzalanması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta Betis karşısında 7 dakika sahaya sürülen Yamal hakkında konuşan Xavi yaptığı açıklamada, "Yaşı çok küçük olmasına rağmen ayakları yere basan, sakin ve zeki bir çocuk. Onu yönetmekte sorun yaşamayız, zaten o da kalmak istiyor. İlk 11'de oynayabilecek özellikleri var." sözlerini kullanmıştı.

Hücumun her bölgesinde oynayabilem Yamal, aslen Ekvator Gineli ancak İspanya'nın U19'a kadarki tüm Milli takım kategorilerinde forma giydi.

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Barcelona Lamina Yamal'la yeni sözleşme imzalamak istiyor!
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