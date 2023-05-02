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Giriş Tarihi: 2.5.2023 15:16

Bursaspor'un Özer Hurmacı ile golcü kimliği ortaya çıktı

İHA
Bursaspor’un Özer Hurmacı ile golcü kimliği ortaya çıktı

Bursaspor Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı, göreve geldikten sonra yeşil-beyazlı takımın golcü kimliğini de ortaya çıkarttı. Bursaspor, Hurmacı idaresinde 7 maçta 17 gol attı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta küme düşme hattındayken Bursaspor'un başına geçen ve aldığı olumlu sonuçlarla takımı 12. sıraya kadar yükselten Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı, yeşil-beyazlıların golcü kimliğini de gün yüzüne çıkarttı. Bayburt Özel İdare Spor maçıyla kariyerine adım atan Hurmacı, İnegölspor, 24Erzincanspor, Düzcespor, Menemen FK, Isparta 32 Spor ve Arnavutköy Belediyespor müsabakalarından 15 puan elde etti. Yeşil-beyazlı takım, rakip fileleri de tam 17 kez havalandırdı. Özer Hurmacı yönetiminde çıktığı maçlarda 2.4 gol ortalamasına ulaşan Bursaspor, kalesinde ise 9 gol gördü.

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Bursaspor'un Özer Hurmacı ile golcü kimliği ortaya çıktı
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