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Giriş Tarihi: 2.5.2023 11:09

Eski Rizesporlu oyuncu Joel Pohjanpalo, İtalya'da şov yapıyor!

Eski Rizesporlu oyuncu Joel Pohjanpalo, İtalya’da şov yapıyor!

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor forması giyen Joel Pohjanpalo, Venezia formasıyla Serie B'de dikkat çeken bir performans sergiliyor. 28 yaşındaki Finli forvet, Gianluca Lapadula ile birlikte krallık yarışında zirvede yer alıyor.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de boy gösteren Çaykur Rizespor, Bayer Leverkusen'den Joel Pohjanpalo'yu kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Karadeniz ekibinin büyük umutlarla transfer ettiği Finli forvet, beklentileri karşılamayı başardı.

RİZESPOR'DA BEKLENTİLERİ KARŞILADI
Atmacalar'da çıktığı 33 resmi maçta 16 gol, 1 asistle oynayan yıldız oyuncu, başarılı bir sezon geçirmiş olsa da takımın küme düşmesine engel olamadı. 2021/22 sezonunda 36 puan toplayan Rize, 17. sırada Süper Lig'e veda ederken Pohjanpalo'nun Türkiye macerası sona erdi.

2.5 MİLYON EURO BONSERVİSLE VENEZIA'DA
Başarılı geçen Türkiye macerası sonrası Avrupa'dan birçok talibi olan 28 yaşındaki golcünün yeni durağı İtalya oldu. Serie B ekiplerinden Venezia, 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Joel Pohjanpalo'yu kadrosuna kattı ve milli oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni takımında kalitesini ispatlayan yıldız oyuncu, gollerine devam etti.

MODENA MAÇINA DAMGA VURDU
Takımın hücumda skor yükünü çeken Pohjanpalo, 35. haftada Modena'yı konuk ettikleri maça damga vurdu. Venezia, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılırken Finli oyuncu, attığı 4 golle galibiyeti getiren isim oldu.

GOLLERİ VE ASİSTLERİYLE TAKIMIN YÜKÜNÜ ÇEKİYOR
Gol sayısını 17'ye yükselten 28 yaşındaki oyuncu, Gianluca Lapadula ile birlikte krallık yarışında zirvede yer alıyor. Pohjanpalo, ayrıca yaptığı 6 asistle takımın en çok gol veren oyuncusu da konumunda. (Fanatik)

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Eski Rizesporlu oyuncu Joel Pohjanpalo, İtalya'da şov yapıyor!
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