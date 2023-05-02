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Giriş Tarihi: 2.5.2023 23:17

LaLiga'da lider Barcelona, Osasuna karşısında zor kazandı

AA
LaLiga’da lider Barcelona, Osasuna karşısında zor kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 33. haftasında Barcelona sahasında Osasuna'yı 1-0 yendi.

LaLiga'nın 33. haftasında Barcelona sahasında Osasuna'yı 1-0 yendi.

Karşılaşmanın 26. dakikasında Osasuna'da defans oyuncusu Jorge Herrrando, savunmadaki son adam olarak Barcelonalı Pedri'ye yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Katalan takımının galibiyet golü 85. dakikada Jordi Alba'dan geldi.

Lider Barcelona, bu galibiyetle puanını 82'ye çıkardı. Kral Kupası'nda 6 Mayıs'ta Real Madrid'e karşı final maçına çıkacak Osasuna ise ligde 44 puanla 9. sırada kaldı.

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LaLiga'da lider Barcelona, Osasuna karşısında zor kazandı
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