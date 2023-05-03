Bakan Kurum, depremzede çocuklarla maç yaptı; dostluk kazandı

"BURADAKİ AİLELERİNİ KAYBEDEN EVLATLARIMIZ BİZİM EVLADIMIZ, ANNELERİNİ, BABALARINI KAYBEDEN YAVRULARIMIZ BİZİM YAVRULARIMIZ"

Bakan Kurum, depremde ailesini kaybeden her çocuğun kendi çocukları olduğunu ifade ederek, "Nasıl Elazığ'da, Malatya'da, Diyarbakır'da, Trabzon'da, Rize'de, Bartın'daki afetlerde yaptığımız, Antalya, Muğla yangınlarında yaptıysak, yine yükselen Anadolu'muzu hep birlikte ayağa kaldıracağız. Buradaki ailelerini kaybeden evlatlarımız bizim evladımız. Annelerini, babalarını kaybeder yavrularımız bizim yavrularımız. Yine çocuklarını kaybeden kardeşlerimiz bizim annemiz, babamız. Bu anlayışla belki hepimiz farklı takımlara, farklı renklere gönül veriyoruz. Ama acımız tek, acımız ortak. Bugün de işte burada 85 milyon tek yürek olduk. 11 ilimiz için, 11 elimizdeki kardeşlerimiz için buradaydık. Ben tüm kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Buradan 11 ilimize, oradaki kardeşlerimize selamlarımızı, sevgilerimizi, hürmetlerimizi gönderiyoruz. Buraya gelen, bugün 11 ilimiz için gönlü kalbi burada olan ve bu coşkuyu bizlerle paylaşan tüm kardeşlerimize, sporcularımıza, çocuklarımıza, yavrularımıza çok çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.