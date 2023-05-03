Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: TFF'den çok konuşulacak karar! Ali Palabıyık'a görev verilmeyecek...
Giriş Tarihi: 3.5.2023 20:08 Son Güncelleme: 3.5.2023 20:14

Son dakika: TFF'den çok konuşulacak karar! Ali Palabıyık'a görev verilmeyecek...

Son dakika: TFF’den çok konuşulacak karar! Ali Palabıyık’a görev verilmeyecek...

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 1. Lig'deki Altınordu-Bandırmaspor maçını yöneten Ali Palabıyık'a performans yetersizliği nedeniyle sezon sonuna kadar görev verilmeyeceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu - Bandırmaspor maçının hakemi Ali Palabıyık'a sezon sonuna kadar görev verilmeyeceğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında 30.04.2023 günü oynanan Altınordu - Beyçimento Bandırmaspor müsabakasının hakem yönetimi ile ilgili teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; müsabaka hakemine performans yetersizliği nedeniyle sezon sonuna kadar görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: TFF'den çok konuşulacak karar! Ali Palabıyık'a görev verilmeyecek...
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