Ali Palabıyık kadro dışı!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan dün flaş bir karar geldi. Süper Lig'in 22. haftasında 2 Şubat'ta oynanan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ardından kızağa çekilen ve görev verilmeyen hakem Ali Palabıyık,Ancak 41 yaşındaki FIFA kokartlı hakem, performansı sonrası kadro dışı kaldı… TFF'den yapılan açıklamada, "Altınordu- Bandırmaspor müsabakasının hakem yönetimi ile ilgili teknik değerlendirme vesezon sonuna kadar görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır" denildi. Karşılaşmada Bandırmaspor 3-1 öndeykenMüsabaka 3-3 sona ermişti.Futbola amatör kaleci olarak başlayan Ali Palabıyık, sonra hakemlik yapmaya karar verdi ve ilk maçına 21 yaşında çıktı. 2015'te FIFA kokartı takan ve eski bir öğretmen olan 1981 doğumlu Palabıyık, TFF'nin 2015-16 öncesi profesyonel sözleşme imzaladığı 9 isimden biri oldu.