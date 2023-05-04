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Giriş Tarihi: 4.5.2023

Ali Palabıyık kadro dışı!

Ali Palabıyık kadro dışı!

Altınordu-Bandırma maçındaki performansı sonrası 41 yaşındaki hakem kızağa çekildi. Ali Palabıyık sezon sonuna kadar görev alamayacak

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan dün flaş bir karar geldi. Süper Lig'in 22. haftasında 2 Şubat'ta oynanan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ardından kızağa çekilen ve görev verilmeyen hakem Ali Palabıyık, 30 Nisan'da 1. Lig'deki Altınordu- Bandırmaspor mücadelesiyle tekrar sahalara dönmüştü. Ancak 41 yaşındaki FIFA kokartlı hakem, performansı sonrası kadro dışı kaldı… TFF'den yapılan açıklamada, "Altınordu- Bandırmaspor müsabakasının hakem yönetimi ile ilgili teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; müsabaka hakemine performans yetersizliği nedeniyle sezon sonuna kadar görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır" denildi. Karşılaşmada Bandırmaspor 3-1 öndeyken Altınordu lehine verilen penaltı tartışma yaratmıştı. Müsabaka 3-3 sona ermişti.

KİMDİR?
Futbola amatör kaleci olarak başlayan Ali Palabıyık, sonra hakemlik yapmaya karar verdi ve ilk maçına 21 yaşında çıktı. 2015'te FIFA kokartı takan ve eski bir öğretmen olan 1981 doğumlu Palabıyık, TFF'nin 2015-16 öncesi profesyonel sözleşme imzaladığı 9 isimden biri oldu.

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Ali Palabıyık kadro dışı!
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