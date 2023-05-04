Bakan Murat Kurum ve afetzede çocuklar özel maçta top koşturdu!

"ACIMIZI DİNDİRENE KADAR ELİMİZİ GÖNLÜMÜZÜ DEPREM BÖLGESİNDEN HİÇ AYIRMAYACAĞIZ''

Maç sonunda konuşan Bakan Murat Kurum, "Bugün yine büyük Türkiye ailesi, en büyük dayanışmayı gösterdi. 6 Şubat sabah 04.17'de büyük bir acıyla uyandık. 81 ilimiz bu acıyı derinden hissetti. Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremde 11 ilimiz etkilendi. 14 milyon vatandaşımız etkilendi. Bu deprem sebebiyle 50 bin 400 vatandaşımızı, yavrumuzu, annemizi, babamızı kaybettik. Depremin ilk anından itibaren seferberlik anlayışıyla afet bölgesindeydik. 85 milyon tek yürek olduk. Afet bölgesinde biz günlerce aylarca kaldık. 81 ilden kardeşlerimizi gördük, yavrularımızı gördük. Bu birlik beraberlik 11 ilimiz için oradaki mücadelemiz için devam etti. Bugün de 11 ilimizdeki kardeşlerimizle, afetzede çocuklarımızla beraber, Süper Lig'den futbolcularımızla, birbirinden kıymetli hocalarımızla Şampiyonlar Ligi'nde ilk düdüğümüzü çalan Cüneyt Çakır hocamızla, Futbol Federasyonumuzun ev sahipliğiyle Riva'da bir maç yaptık, dostluk kazandı. Belki farklı takımları tutabiliriz ama acımız ortak, acımız 11 ilimiz deprem bölgemiz. 85 milyonun acısı bu manada ortak.

"Bizler nasıl Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 11 ilimizde daha önceki depremlerde olduğu gibi; Elazığ'da, Malatya'da, Trabzon'da, Rize'de, Bartın'da illerimizi ayağa kaldırdıysak, 11 ilimizi de 85 milyonluk büyük Türkiye ailesiyle birliğimizi beraberliğimizi koruyacağız. 11 ilimizi ayağa kaldıracağız, konutlarımızı yapacağız. Oradaki tarihi kültürel değerlerimizi ayağa kaldıracağız. Çocuklarımıza geleceğimize daha güzel bir gelecek sunabilmek için bu mücadeleyi vereceğiz. Ben burada depremi yaşamış hocamız, onlara teşekkür ediyorum. Gerçekten çok zor bir süreçti. Orada futbolcularımızı ve oyuncularımızı kaybettik ama işte bu büyük Türkiye ailesi annesini, babasını kaybetmiş çocuklarımızın anneleri olacak, babaları olacak, aileleri olacak. Depremzede kardeşlerimiz bizim evladımız olacak. Annelerimiz babalarımız el ele tutuşup o illerimizi ayağa kaldırana kadar acımızı dindirene kadar elimizi gönlümüzü deprem bölgesinden hiç ayırmayacağız. Ben bu organizasyon sebebiyle futbol federasyonu başkanımıza, Cüneyt Çakır hocamıza, Volkan Demirel hocamıza, Arda Turan hocamıza Süper Lig'deki bütün profesyonel futbolcularımıza en büyük teşekkürü de bu yavrularımıza ediyorum" diye konuştu.

HAMİT ALTINTOP SABAH SPOR'A KONUŞTI: "ÇOCUKLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Projeyle ilgili SABAH Spor'a konuşan A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop "Yükselen Anadolu projesi çok değerli çok kıymetli. Hepimiz projeye sahip çıkmalıyız. İyi günde kötü günde de beraber olmamız gerekiyor. Çocuklarımızın sahada bizimle olması olayı daha da değerli kılıyor. Biz her zaman milletimizin ve çocuklarımızın maddi manevi yanındayız."

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Eren Elmalı: Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Deprem ve sonrasında zor günler geçirdik. Az da olsa böylesi projelerle yaralarımızı sarmak istiyoruz. Burada olduğumuz için gerçekten çok mutluyuz."