Başakşehir’in yıldızı Leo Duarte’ye Brezilya’dan talip!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de forma giyen Leo Duarte'ye ülkesinden bir takım talip oldu.

GREMİO, LEO DUARTE İLE İLGİLENİYOR

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Brezilya Serie A Ligi takımlarından Gremio, 26 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu ile ilgileniyor

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Haberde, Leo Duarte'yi uzun bir süredir yakından takip eden Gremio kulübünde teknik direktör Renato Portaluppi, savunma oyuncusunu özellikle kadrosunda görmek istiyor. 2 ila 2.5 milyon Euro arası bonservis bedeli karşılığında İtalyan ekibi Milan'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Leo Duarte'nin sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor.