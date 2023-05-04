Depremzedeler için tek yürek dev destek!

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen asrın felaketinin ardından depremzedeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmeler sonucunda '85 Milyon Tek Yürek' sloganıyla özel bir gösteri maçı organize edildi.

Depremden sonra İstanbul'a gelen 20 depremzede çocuk, futbol ve gösteri dünyasından önemli isimlerle birlikte TFF Riva Tesisleri'nde futbol maçı yaptı. Çocuklarla birlikte Bakan Murat Kurum, futbolcular Gomis, Mata, Emin Bayram, Gedson, Hadziahmetovic, Eren Elmalı, Salih Dursun ve Volkan Babacan, "Yükselen Anadolu" formalarıyla sahaya çıktı. Kırmızı takımın teknik direktörlüğünü Hatayspor'un hocası Volkan Demirel yaparken, beyaz takımın başında ise Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan yer aldı.

HERKES ORADAYDI

Bakan Murat Kurum, depremzede çocuklara bisiklet hediye etti. G.Saray Başkanı Dursun Özbek ve TFF yöneticisi Hamit Altıntop da çocuklarla yakından ilgilendi.