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Giriş Tarihi: 4.5.2023 08:59

Depremzedeler için tek yürek dev destek!

SPOR SERVİSİ
Depremzedeler için tek yürek dev destek!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan 7,7 ve 7,6'lık depremler sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmeler sonucunda '85 Milyon Tek Yürek' sloganıyla özel bir gösteri maçı yapılarak depremzedelere moral ve motivasyon sağlandı.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen asrın felaketinin ardından depremzedeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmeler sonucunda '85 Milyon Tek Yürek' sloganıyla özel bir gösteri maçı organize edildi.

Depremden sonra İstanbul'a gelen 20 depremzede çocuk, futbol ve gösteri dünyasından önemli isimlerle birlikte TFF Riva Tesisleri'nde futbol maçı yaptı. Çocuklarla birlikte Bakan Murat Kurum, futbolcular Gomis, Mata, Emin Bayram, Gedson, Hadziahmetovic, Eren Elmalı, Salih Dursun ve Volkan Babacan, "Yükselen Anadolu" formalarıyla sahaya çıktı. Kırmızı takımın teknik direktörlüğünü Hatayspor'un hocası Volkan Demirel yaparken, beyaz takımın başında ise Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan yer aldı.

HERKES ORADAYDI
Bakan Murat Kurum, depremzede çocuklara bisiklet hediye etti. G.Saray Başkanı Dursun Özbek ve TFF yöneticisi Hamit Altıntop da çocuklarla yakından ilgilendi.

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Depremzedeler için tek yürek dev destek!
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