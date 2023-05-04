Tek yürek dev destek

Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen asrın felaketinin ardından depremzedeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmeler sonucunda '85 Milyon Tek Yürek' sloganıyla özel bir gösteri maçı organize edildi.Çocuklarla birlikte Bakan Murat Kurum, futbolcularformalarıyla sahaya çıktı. Kırmızı takımın teknik direktörlüğünü Hatayspor'un hocası Volkan Demirel yaparken, beyaz takımın başında ise Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan yer aldı.Bakan Murat Kurum, depremzede çocuklara bisiklet hediye etti. G.Saray Başkanı Dursun Özbek ve TFF yöneticisi Hamit Altıntop da çocuklarla yakından ilgilendi.