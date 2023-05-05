Başakşehir bir adım önde

Ziraat Türkiye Kupası yarı final heyecanında dün Medipol Başakşehir ile Ankaragücü kozlarını paylaştı. Turuncu-lacivertliler mücadeleyi 1-0 kazanıp tur için avantaj yakaladı. Başakşehir,ile pozisyonları kullanamadı. 42'de ev sahibi takımdan Ahmed Touba, yaptığı faul sonrasıTecrübeli savunmacı rövanşta cezalı duruma düştü.aşakşehir sahada 10 kişi kalınca kontrollü oyunu tercih etti. 77'de Ankaragücü gole yaklaştı. Mujakic'in savunma arkasına attığı uzun topa Sowe hareketlendi,Ali Sowe 80'de yine kaleciyi geçemedi. Başakşehir 90+5'te cezayı kesti. Deniz'in pasında Figueiredo ağları görüp takımına galibiyeti getirdi.A Milli Takım'da görevden alınacağı konuşulan teknik direktör Stefan Kuntz, Başakşehir-Ankaragücü kupa karşılaşmasını tribünden izledi. Alman çalıştırıcı, maçı takip ettiği fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından da paylaştı. Bu aradadedi.Başakşehır'ın teknik direktörü Emre Belözoğlu cezası nedeniyle maçı tribünden takip etti. Yardımcı antrenörlerden Selçuk Şahin de kırmızı kart görüp cezalı duruma düştü. Ankaragücü'nün hocası Tolunay Kafkas ise karşılaşmayı şöyle yorumladı:Ama takım beni memnun etmedi. Ankara'da seyircimizin önünde turu geçmek için neyimiz varsa ortaya koyacağız."