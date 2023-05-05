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Giriş Tarihi: 5.5.2023

Başakşehir bir adım önde

Başakşehir bir adım önde

Ev sahibi takım, 90+5’te Figueiredo’nun attığı golle avantajı cebine koydu. Kırmızı kart gören Ahmed Touba rövanşta cezalı duruma düşerken, ligde G.Saray’a karşı oynayacak

Ziraat Türkiye Kupası yarı final heyecanında dün Medipol Başakşehir ile Ankaragücü kozlarını paylaştı. Turuncu-lacivertliler mücadeleyi 1-0 kazanıp tur için avantaj yakaladı. Başakşehir, 28'de Aleksic, 32'de ise Januzaj ile pozisyonları kullanamadı. 42'de ev sahibi takımdan Ahmed Touba, yaptığı faul sonrası VAR kararıyla direkt kırmızı kart gördü. Tecrübeli savunmacı rövanşta cezalı duruma düştü.

RÖVANŞ 23, 24 VEYA 25 MAYIS'TA
Başakşehir sahada 10 kişi kalınca kontrollü oyunu tercih etti. 77'de Ankaragücü gole yaklaştı. Mujakic'in savunma arkasına attığı uzun topa Sowe hareketlendi, kaleci Muhammed topu uzaklaştırdı. Ali Sowe 80'de yine kaleciyi geçemedi. Başakşehir 90+5'te cezayı kesti. Deniz'in pasında Figueiredo ağları görüp takımına galibiyeti getirdi. Karşılaşmanın rövanşı 23, 24 veya 25 Mayıs'ta Ankara'da oynanacak.

KUNTZ TAKİPTETAKİPTE
A Milli Takım'da görevden alınacağı konuşulan teknik direktör Stefan Kuntz, Başakşehir-Ankaragücü kupa karşılaşmasını tribünden izledi. Alman çalıştırıcı, maçı takip ettiği fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından da paylaştı. Bu arada TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Kuntz ile yola devam ediyoruz. Şu anda ayrılık söz konusu değil" dedi.

'ANKARA'DA TELAFİ EDERİZ'
Başakşehır'ın teknik direktörü Emre Belözoğlu cezası nedeniyle maçı tribünden takip etti. Yardımcı antrenörlerden Selçuk Şahin de kırmızı kart görüp cezalı duruma düştü. Ankaragücü'nün hocası Tolunay Kafkas ise karşılaşmayı şöyle yorumladı: "Keşke 11'e 11 devam etseydi. Çok çalışmamıza rağmen yediğimiz golle Ankara'ya gidiyoruz. Telafi edilmeyecek bir sonuç değil. Ama takım beni memnun etmedi. Ankara'da seyircimizin önünde turu geçmek için neyimiz varsa ortaya koyacağız."

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Başakşehir bir adım önde
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