Karim Benzema’nın yeni takımı için şok iddia!

Real Madrid'de sayısız başarılara imza atan Karim Benzema için transfer iddiaları sık bir şekilde dillendirilmeye başlandı. Başkent ekibiyle sözleşmesinin sonuna gelen Karim Benzema'nın Suudi Arabistan'ın yolunu tutabileceği öne sürüldü.

KARIM BENZEMA İÇİN TRANSFER İDDİASI

2009-2010 sezonu başında Lyon'dan Real Madrid'e 35 milyon euro karşılığında transfer olan Karim Benzema, La Liga deviyle şaşaalı 14 yıl geçirdi. Real Madrid'in 35 yaşına gelen Benzema'ya henüz yeni sözleşme teklif etmemiş olması transfer dedikodularını artırmaya başladı.

SUUDİLERİN HEDEFİNDE O VAR

Fichajes'in aktardığı habere göre Karim Benzema da Suudi Arabistan'ın çılgın projesine dahil olabilir. Bu bağlamda oyuncu için devreye giren kulüp ise Al-Ittihad oldu. Suudi temsilcisinin deneyimli golcu için ısrarcı olduğu ve oyuncuya astronomik ücretli bir kontrat önereceği belirtildi.

KARIM BENZEMA'YLA BİRLİKTE LUKA MODRIC DE PLANLAR ARASINDA

Haber detayında Karim Benzema'nın henüz kararını vermediği bilgisi geçilirken, Suudilerin bir diğer hedefinin ise Luka Modric olduğu aktarıldı. Hırvat yıldız için devrede olan kulübün ise Al-Ahli olduğu belirtildi.