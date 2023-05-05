TFF’ye çağrı: Maç yeniden oynansın!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Altınordu ile oynanan ve 3-3 biten maçı yöneten Ali Palabıyık'ın kadro dışı kalması sonrası TFF'ye çağrıda bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada "Bandırmaspor olarak yapılan hataların düzeltilmesi, milyonlarınvicdanının rahatlaması içinmaçın tekrar edilmesini ya da kritik hatalı kararın (Penaltı kararı) yapıldığı 81. dakikadan itibaren yeniden oynatılmasını talep ediyoruz. Ayrıca yıllık izne ayrılan maçın hakemi Ali Palabıyık'ınTürk futbolundan uzaklaştırılarak emekli edilmesini istiyoruz" denildi