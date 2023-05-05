TFF’ye çağrı: Maç yeniden oynansın!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Altınordu ile oynanan vemaçı yöneten'ın kadro dışı kalması sonrası TFF'ye çağrıda bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada "Bandırmaspor olarak yapılan hataların düzeltilmesi,ya da kritik hatalı kararın (Penaltı kararı) yapıldığı 81. dakikadan itibaren yeniden oynatılmasını talep ediyoruz. Ayrıca yıllık izne ayrılan maçın hakemiemekli edilmesini istiyoruz" denildi