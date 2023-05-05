Trabzonspor’dan Thomas Foket hamlesi! Lille maçında yıldız isim izlenilecek...

Bjelica yönetime rapor sunarak sağ bek, stoper, defansif orta saha ve forvet istemişti. Futbol gelişim direktörü İhsan Derelioğlu'nun da önceliği Fransa ve Portekiz'e vermek üzere turlara başlayacağı belirtilmişti. Bu doğrultuda ilk hedef belirlendi. Bordo mavililerin, Ligue 1 takımı Stade Reims'te forma giyen Belçikalı sağ bek Thomas Foket'i izlemeye alacağı belirtildi.

28 yaşındaki futbolcunun, takımının yarın oynayacağı Lille maçında izleneceği kaydedildi. Piyasa değeri 4.5 milyon euro civarında olan 1.77 boyundaki savunmacı hakkında olumlu rapor verilmesi halinde teklif hazırlıklarına başlanacak. Sözleşmesi 2025'te bitecek olan Foket, sağ açık ve sol bek pozisyonunda da görev yapabiliyor. (fotoMaç)