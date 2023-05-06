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Giriş Tarihi: 6.5.2023 12:48

Antalyaspor-Beşiktaş maçının VAR'ı Hakan Ceylan

İHA
Antalyaspor-Beşiktaş maçının VAR’ı Hakan Ceylan

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bugün oynanacak Antalyaspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı. Beşiktaş’ın konuk olacağı Antalyaspor mücadelesinin VAR hakemi olarak Hakan Ceylan görev alacak.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor Saat 19.00'da Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını, Serkan Çimen ve Deniz Caner Özaral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Hakan Ceylan oturacak. AVAR'da ise Suat Arslanboğa ve Ali Saygın Ögel bulunacak.

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Antalyaspor-Beşiktaş maçının VAR'ı Hakan Ceylan
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