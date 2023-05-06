Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bayern Münih, deplasmanda Werder Bremen engelini 2 golle geçti
Giriş Tarihi: 6.5.2023 23:10

Bayern Münih, deplasmanda Werder Bremen engelini 2 golle geçti

AA
Bayern Münih, deplasmanda Werder Bremen engelini 2 golle geçti

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Werder Bremen’i 2-1 yendi.

Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 31. haftasında Wohninvest Weser Stadı'nda Werder Bremen'e konuk oldu.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada Bayern Münih 62. dakikada Serge Gnabry ve 72. dakikada Leroy Sane'nin ile bulduğu gollerle 2-0 öne geçti.

Werder Bremen 87. dakikada Niklas Schmidt ile bir gol buldu ve skoru 2-1'e getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Bayern Münih müsabakadan 2-1 galip geldi.

Bayern Münih puanını 65'e çıkararak bir maç eksiği bulunan Borussia Dortmund'un 4 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Werder Bremen 35 puanla 12. sırada yer alıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Alman Der Spiegel'den Başkan Erdoğan ve İslam düşmanlığı: Kapaktaki 'Hilal' detayı asıl amaçlarını ortaya çıkardı
7'li koalisyon ortağı Ali Babacan'dan büyük skandal! FETÖ ile ittifak dile geldi: Sayın Gülen...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan küçük esnafa prim günü müjdesi: 1 milyon kişi yararlanacak
Sokak röportajında skandal sözler: AK Partili vatandaşlara ağır hakaret! Sosyal medyada büyük tepki çekti
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs seçimleri vurgusu: Ülkeyi teröristlere bırakmayacağız
Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona İstanbul mitinginde soğuk duş! Alanı dolduramadılar
Kirli pazarlığın tüm detayları tek tek ortaya çıktı! HDK Kurulu’nda kararlaştırıldı: Dikkat çeken ‘özerklik’ detayı
İstanbul Yüzyılın Mitingine hazır! Milyonlarca vatandaş katılacak: İşte detaylar...
Son dakika: Meral Akşener'in 'İmralı' iddialarını çürüten belgeler! Bakanlık, teknik inceleme belgelerini tek tek açıkladı
‘Deepfake ve ses kayıtları iddiası neyi örtüyor’
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayern Münih, deplasmanda Werder Bremen engelini 2 golle geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA