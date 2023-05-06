De Laurentiis'den Luciano Spalletti ve Victor Osimhen açıklaması! "Bir yere gitmiyorlar"

De Laurentiis 33 yıl sonra gelen şampiyonluğun mimarı Luciano Spalletti'nin kulüpteki geleceğiyle ilgili "Spalletti yıllardır peşinden koştuğum bir efsaneydi ve sonunda takımın başına getirdim. Şimdi onunla bitmeyen bir döngü içine girmek isterim çünkü o harika bir lider ve kendisi de Napoli'ye aşık olduğunu açıkladı. O buranın kahramanı oldu ve tarihe geçti" sözlerini kullandı.

De Laurentiis kulübü 2004 yılında aldığında sadece bir kağıt parçası olduğu benzetmesini yaparak, "2004'te Napoli Serie C2'deydi, oyuncuları yoktu, antrenman sahası yoktu, sadece bir kağıt parçasıydı. 10 yıl içinde Avrupa'ya döndük, 10 yıl sonra da şampiyon olduk. Bu parti havası hiç bitmesin istiyoruz" diye konuştu.

Deneyimli Başkan takımın golcüsü Victor Osimhen'e gelecek olası transfer tekliflerini değerlendirip değerlendirmeme konusuyla ilgili ise "Hayır, asla!" cevabını verdi.