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Giriş Tarihi: 6.5.2023 11:46

Fenerbahçe'den yeni sezon bombası Boubacar Traore!

Fenerbahçe’den yeni sezon bombası Boubacar Traore!

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Sarı-Lacivertliler operasyonlarda gaza bastı. Kanarya aradığı orta sahayı da İngiltere'de buldu. Fenerbahçe, Wolves'ın 21 yaşındaki ön liberosu Boubacar Traore'yi gözüne kestirdi.

Fenerbahçe, orta sahayı güçlendirmek için de girişimlere başladı. Hedefteki isimlerden biri Boubacar Traore. Wolverhampton, 21 yaşındaki oyuncuyu zorunlu satın alma şartıyla Metz'den kiralamıştı. Liverpool bütçe ayırınca Wolves, Haziran'da kullanabileceği 11 milyon Euro'luk opsiyonu Ocak'ta kullanmıştı. Traore'nin menaceri Kaan Toker, Fenerbahçe'nin genç yıldıza olan ilgisini doğruladı.

FENERBAHÇE'NİN İLGİSİNİ ÇEKEN BİR İSİM
Toker, Belçika'dan da talipleri olan Traore'nin geleceğiyle ilgili olarak bu ülkenin basınına yaptığı açıklamada, "Traore ile birçok kulüp ilgileniyor. Böyle iyi bir futbolcuyu herkes takımında görmek ister. Fenerbahçe'nin de ilgisini çeken bir isim. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı. Boubacar Traore, bu sezon Wolverhampton'da 9 resmi maçta 1 gol atıp, 1 asist yaptı. (Fanatik)

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Fenerbahçe'den yeni sezon bombası Boubacar Traore!
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