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Giriş Tarihi: 6.5.2023 19:39

Milan, Lazio'yu ilk yarıda bulduğu gollerle yendi

AA
Milan, Lazio’yu ilk yarıda bulduğu gollerle yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 34. haftasında Milan, Lazio'yu 2-0 yendi.

Haftanın açılış maçında, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için ligi ilk 4'te tamamlama hedefindeki iki takım, San Siro Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Milan, 17. dakikada Ismael Bennacer ve 29. dakikada Theo Hernandez'in attığı gollerle Lazio'yu 2-0 mağlup etti ve 3 puan aldı.

Lazio karşısında kritik bir galibiyet alan Milan puanını 61'e çıkarttı ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Milan, ligde 7 maçtır yenilmiyor. 64 puanla 2. sırada yer alan Lazio ise ligde son 4 haftada 3 yenilgi ve 1 galibiyet aldı.

Serie A'nın 34. haftasında bu akşam Roma-Inter ve Cremonese-Spezia müsabakaları oynanacak.

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Milan, Lazio'yu ilk yarıda bulduğu gollerle yendi
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