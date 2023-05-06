TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Akademi Ziyaretlerine Çorum FK ile Devam Etti

BÜYÜKEKŞİ: "SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARILAR ELDE ETMENİN ANAHTARI GÜÇLÜ VE KALİTELİ ALTYAPI MODELİ OLUŞTURMAK"

Mehmet Büyükekşi Çorum FK'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Türk futbolunun gelişimini sağlamak için sürdürülebilir başarılara ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu başarıların elde edilebilmesinin anahtarı ise güçlü ve kaliteli altyapı modeli oluşturmak. Bugüne kadar kulüplerimizin yüksek paralar ödeyerek yaptığı yabancı transferler ancak kısa süreli, devamlılığı olmayan başarılar kazandırabildi. Üstelik bu transferler kulüplerimizin ekonomik olarak dar boğaza düşmesine neden oldu. Yabancı futbolcu transferi nedeniyle yerli oyuncuların forma şansının azalması da Milli Takımlarımızı olumsuz yönde etkiliyor. İşte tam da bu noktada Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesi olarak, elimizdeki bu kaynağı iyi kullanmamız gerek. Bizim de Altyapı Akademileri Projesi ile yapmak istediğimiz; elimizdeki bu genç nüfusu kuracağımız Türkiye Modeli Altyapı Akademileri ile verimli olarak kullanmak. Projemizin hayata geçmesiyle hedefimiz her yıl altyapıdan iki futbolcunun kulüplerinin A Takımına çıkması hem de bu akademilerden yetişecek futbolcularla Milli Takımlarımız için geniş ve kaliteli bir oyuncu havuzu oluşturmak. Bu kapsamda Federasyon olarak Altyapı Akademilerinde Türkiye Modeli'ni oluşturmak için kulüplerimize olan ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Bugün de Çorum FK Kulübümüzü ziyaret ettik. Kulübümüzün altyapı çalışmaları hakkında bilgi alıp, sorunlarını dinledik. Bu güzel ev sahiplikleri için Çorum FK yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi.

BÜYÜKEKŞİ, YENİ ŞEHİR STADYUMU'NU GEZDİ

Öte yandan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Çorum Yeni Şehir Stadı'nda da incelemelerde bulundu. Statta yaptığı incelemelerde Büyükekşi'ye, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Belediyesi ve Çorum FK Eski Başkanı Zeki Gül ve Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar eşlik etti.