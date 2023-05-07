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Giriş Tarihi: 7.5.2023 18:49

Celtic, İskoçya ligindeki 53. şampiyonluğuna ulaştı

AA
Celtic, İskoçya ligindeki 53. şampiyonluğuna ulaştı

Celtic, Hearts'ı 2-0 yenerek İskoçya Premier Lig'in bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Normal sezonu en yakın rakibi Rangers'ın 13 puan önünde lider bitiren Celtic, şampiyonluk grubu maçlarının ilk haftasında Hearts'a konuk oldu. Hearts'tan Cochrane'in 45. dakikada kırmızı kart gördüğü karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Sahadan 3 puanla ayrılması halinde şampiyonluğu garantileyecek Celtic, Kyogo Furuhashi'nin 67 ve Oh Hyeon-gyu'nun 80. dakikadaki golleriyle maçı kazandı. Celtic böylece İskoçya ligindeki peş peşe 2'nci, toplamda 53. şampiyonluğuna imza attı.

Glasgow kentinin bir diğer köklü kulübü Rangers, 55 şampiyonlukla İskoçya liginin en başarılı takımı unvanını elinde tutuyor.

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Celtic, İskoçya ligindeki 53. şampiyonluğuna ulaştı
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