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Giriş Tarihi: 7.5.2023 16:22 Son Güncelleme: 7.5.2023 17:15

Konyaspor evinde Kayserispor'u ağırlıyor! 9 dakikada 4 gol (CANLI)

Konyaspor evinde Kayserispor’u ağırlıyor! 9 dakikada 4 gol CANLI

Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor - Kayserispor maçı oynanıyor. Ev sahibi Konyaspor 45 puanla 7, konuk Kayseri ise 48 puanla 6. sırada yer alıyor. İlk 5'i hedefleyen iki takımda da tek hedef 3 puan...

Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor - Kayserispor maçı oynanıyor. Ev sahibi Konyaspor 45 puanla 7, konuk Kayseri ise 48 puanla 6. sırada yer alıyor. İlk 5'i hedefleyen iki takımda da tek hedef 3 puan...

KONYASPOR 2 - 2 KAYSERİSPOR (İkinci yarı oynanıyor)

46' Cardoso
48' Uğurcan
53' Cardoso
55' Soner

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İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Mahir, Pozuelo, Moreno, Diouf
Kayserispor: Cenk, Gökhan, Hosseini, Kolovetsios, Attamah, Kemen, Emrah, Cardoso, Mensah, Mane, Thiam

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
11. dakikada Moreno'nun sol kanattan arka direğe yaptığı ortaya Mahir kafa vuruşunu yaptı ancak top uzak direğin yanından dışarı çıktı.
12. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Soner'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
17. dakikada Moreno ile verkaç yaparak sol çaprazdan ceza sahasına giren Pozuelo'nun dar açıdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarptı ve oyun alanına döndü.
26. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Bouchalakis'in şutuna kale önünde Soner dokundu ve topu ağlara gönderdi ancak gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

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Konyaspor evinde Kayserispor'u ağırlıyor! 9 dakikada 4 gol (CANLI)
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