Konyaspor evinde Kayserispor'u ağırlıyor! 9 dakikada 4 gol (CANLI)

Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor - Kayserispor maçı oynanıyor. Ev sahibi Konyaspor 45 puanla 7, konuk Kayseri ise 48 puanla 6. sırada yer alıyor. İlk 5'i hedefleyen iki takımda da tek hedef 3 puan...
KONYASPOR 2 - 2 KAYSERİSPOR (İkinci yarı oynanıyor)
46' Cardoso
48' Uğurcan
53' Cardoso
55' Soner
İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Mahir, Pozuelo, Moreno, Diouf
Kayserispor: Cenk, Gökhan, Hosseini, Kolovetsios, Attamah, Kemen, Emrah, Cardoso, Mensah, Mane, Thiam
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
11. dakikada Moreno'nun sol kanattan arka direğe yaptığı ortaya Mahir kafa vuruşunu yaptı ancak top uzak direğin yanından dışarı çıktı.
12. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Soner'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
17. dakikada Moreno ile verkaç yaparak sol çaprazdan ceza sahasına giren Pozuelo'nun dar açıdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarptı ve oyun alanına döndü.
26. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Bouchalakis'in şutuna kale önünde Soner dokundu ve topu ağlara gönderdi ancak gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.