Toroğlu’ndan olay açıklamalar

Sabah Spor yazarı Erman Toroğlu, A Spor ekranlarındaToroğlu şunları söyledi: "Lale Orta ekibi geldikten sonra gözlemcilerden bazıları, bunların hangi maçlar olduğunu da biliyorum, maçları söylemiyorum ama büyük takım maçları olduğunu söyleyeyim sadece. Gözlemcinin birisi diğer gözlemciyi arıyor ve birbirleriyle konuşuyorlar. Birisi 3 tane siyah beyaz hata var düşük puan vereceğim, diğeri ise benim notum yüksek olacak diyor. Yüksek puan vereceğim diyen hakem Lale Orta'yı arıyor. Diyor ki; 'benim öbür arkadaşım siyah beyaz hatalar var diyerek düşük puanlı rapor yazacak' diyor.Bunu yapamam diyen gözlemciye bir daha maç vermiyorlar. Bu da eski bir FIFA hakemi.TFF Başkanı'nın da bunlardan haberi yok. Sen kimsin Lale Orta bunları yapabiliyorsun?