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Giriş Tarihi: 7.5.2023

Toroğlu’ndan olay açıklamalar

Toroğlu’ndan olay açıklamalar
Sabah Spor yazarı Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında MHK Başkanı Lale Orta hakkında gündemi sarsacak açıklamalar yaptı. Toroğlu şunları söyledi: "Lale Orta ekibi geldikten sonra gözlemcilerden bazıları, bunların hangi maçlar olduğunu da biliyorum, maçları söylemiyorum ama büyük takım maçları olduğunu söyleyeyim sadece. Gözlemcinin birisi diğer gözlemciyi arıyor ve birbirleriyle konuşuyorlar. Birisi 3 tane siyah beyaz hata var düşük puan vereceğim, diğeri ise benim notum yüksek olacak diyor. Yüksek puan vereceğim diyen hakem Lale Orta'yı arıyor. Diyor ki; 'benim öbür arkadaşım siyah beyaz hatalar var diyerek düşük puanlı rapor yazacak' diyor. Lale Orta, düşük puan verecek olan gözlemciyi arayıp 'puanını yükselt' diye talimat veriyor. Bunu yapamam diyen gözlemciye bir daha maç vermiyorlar. Bu da eski bir FIFA hakemi. Bunlar ligi dizayn ediyorlar, at yarıştırıyorlar. TFF Başkanı'nın da bunlardan haberi yok. Sen kimsin Lale Orta bunları yapabiliyorsun? Ben isimleri, maçları biliyorum. Eğer TFF Başkanı isterse ona belgeleri verebilirim."

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Toroğlu’ndan olay açıklamalar
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