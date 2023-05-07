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Giriş Tarihi: 7.5.2023 13:18 Son Güncelleme: 7.5.2023 14:04

Ümraniyespor, Sivasspor'u ağırlıyor! İlk yarıda 3 gol... -CANLI-

Ümraniyespor, Sivasspor’u ağırlıyor! İlk yarıda 3 gol... -CANLI-

Ümraniyespor ile Sivasspor, Süper Lig'in 33. haftasında kozlarını paylaşıyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta iki takım da mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Ümraniyespor - Sivasspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor, sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Küme düşmeme mücadelesi veren Ümraniyespor karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanırken, Sivasspor maçtan puan ya da puanlar alarak alt sıralarla olan bağını tamamen koparmak istiyor.

ÜMRANİYESPOR 2 - 1 SİVASSPOR (İlk yarı oynanıyor)

7' Umut Nayir
24' Umut Nayir (p)
34' Max Gradel

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İLK 11'LER
Ümraniyespor: Orkun, Popov, Glumac, Epureanu, Onur, Sackey, Serkan, Geraldo, Sekidika, Kayode, Umut
Sivasspor: Muammer; Murat, Goutas, Caner, Uğur; Ulvestad, Saiz, Charisis; Erdoğan, Gradel, Yatabare

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Ümraniyespor, Sivasspor'u ağırlıyor! İlk yarıda 3 gol... -CANLI-
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