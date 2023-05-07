Ümraniyespor, Sivasspor’u ağırlıyor! İlk yarıda 3 gol... -CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor, sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Küme düşmeme mücadelesi veren Ümraniyespor karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanırken, Sivasspor maçtan puan ya da puanlar alarak alt sıralarla olan bağını tamamen koparmak istiyor.

ÜMRANİYESPOR 2 - 1 SİVASSPOR (İlk yarı oynanıyor)



7' Umut Nayir

24' Umut Nayir (p)

34' Max Gradel

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İLK 11'LER

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Glumac, Epureanu, Onur, Sackey, Serkan, Geraldo, Sekidika, Kayode, Umut

Sivasspor: Muammer; Murat, Goutas, Caner, Uğur; Ulvestad, Saiz, Charisis; Erdoğan, Gradel, Yatabare