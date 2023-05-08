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Giriş Tarihi: 8.5.2023 16:47

Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer mevkileri belli oldu!

Beşiktaş’ta yeni sezonun transfer mevkileri belli oldu!

Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla zirve inadını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını yapmaya başladı. Beşiktaş yeni sezon öncesi en az 5 transfer kararı aldı ve takviye yapılacak mevkileri belirledi.

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk iddiasını sürdüren Beşiktaş, 2023-24 sezonunun kadro planlamasını yapmaya da devam ediyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, yeni sezonun transfer stratejisini belirledi.

BEŞİKTAŞ EN AZ 5 TRANSFER YAPACAK
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu dahilinde transfer hedeflerini belirleyen Beşiktaş, yaz transfer döneminde en az 5 futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor. TRT Spor'un haberine göre yerli ve yabancı futbolculardan oluşan geniş bir havuz oluşturan Siyah-Beyazlılar, yabancı kuralının netleşmesiyle birlikte harekete geçecek.

Defans hattına lider özellikte ve deneyimli en az 1 transfer yapmayı planlayan Beşiktaş, bunun yanı sıra orta sahaya 6 ve 8 numara takviyesi de yapacak. Siyah-Beyazlılar sol kanat ve forvet transferi de düşünüyor.

Beşiktaş'ın transfer politikasında takımda yaşanacak olan ayrılıklar da belirleyici etken olacak.

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Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer mevkileri belli oldu!
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