Lyon - Montpellier maçında gol yağmuru! Lacazette ve Wahi çıldırdı...

Fransa Ligue 1'in 34. haftasında Lyon evinde Montpellier'i konuk etti. Gol düellosuna sahne olan maçı tam 5-4'lük skorla kazanan Lyon oldu. Geceye damga vuran isim Alexander Lacazette oldu.
FRANSA'DA TARİHİ MAÇ
Fransa'da tarihi bir maç olarak kayıtlara geçen karşılaşmada Lyon ile Montpellier karşı karşıya geldi. 31. dakikada Lacazette takımı Lyon'u 1-0 öne geçirse de, Wahi'nin 40. ve 41. dakikalarda üst üste attığı gollerle ilk yarıyı 1-2 geride kapattı.
LACAZETTE GERİ DÖNÜŞ ATEŞİNİ YAKTI
Oyuna ağırlığını koyan Lyon 70'te Lovren ve 82'de yine Lacazette ile skoru 4-4'e getirmeyi başardı. 9 dakika uzatma verilen maçın son anlarında Lyon penaltı kazandı ve geceye damga vuran Lacazette penaltı vuşurunu gole çevirerek Lyon'a 5-4'lük galibiyeti getirdi.
LYON AVRUPA İÇİN DİRETİYOR
Tarihi bir geri dönüşe imza atan Lyon, böylece puanını 56'ya çıkardı ve Avrupa kupaları için iddiasını devam ettirdi. Geceye damga vuran isimler ise 4'er golle ve Lacazette ve Wahi oldu.