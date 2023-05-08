Lyon - Montpellier maçında gol yağmuru! Lacazette ve Wahi çıldırdı...

LYON AVRUPA İÇİN DİRETİYOR

Tarihi bir geri dönüşe imza atan Lyon, böylece puanını 56'ya çıkardı ve Avrupa kupaları için iddiasını devam ettirdi. Geceye damga vuran isimler ise 4'er golle ve Lacazette ve Wahi oldu.