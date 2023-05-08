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Giriş Tarihi: 8.5.2023 11:34 Son Güncelleme: 8.5.2023 11:53

Lyon - Montpellier maçında gol yağmuru! Lacazette ve Wahi çıldırdı...

Lyon - Montpellier maçında gol yağmuru! Lacazette ve Wahi çıldırdı...

Fransa Ligue 1'de dün Lyon evinde Montpellier'i konuk etti. Lyon, 4-1 geride olduğu maçın son dakikalarda attığı golle rakibini tam 5-4'lük skorla mağlup etmeyi başardı. Geceye damga vuran isimler ise 4'er gol atan Lacazette ve Wahi oldu. İşte gol düellosuna sahne olan maçın detayları...

Fransa Ligue 1'in 34. haftasında Lyon evinde Montpellier'i konuk etti. Gol düellosuna sahne olan maçı tam 5-4'lük skorla kazanan Lyon oldu. Geceye damga vuran isim Alexander Lacazette oldu.

FRANSA'DA TARİHİ MAÇ

Fransa'da tarihi bir maç olarak kayıtlara geçen karşılaşmada Lyon ile Montpellier karşı karşıya geldi. 31. dakikada Lacazette takımı Lyon'u 1-0 öne geçirse de, Wahi'nin 40. ve 41. dakikalarda üst üste attığı gollerle ilk yarıyı 1-2 geride kapattı.

WAHİ DURDURULAMADI

Montpellier, 20 yaşındaki yıldızı Wahi ile ikinci yarıya da hızlı başladı ve 53. ve 55. dakikada 2 gol daha atarak takımını 4-1 öne geçirdi. Şoku yaşayan Lyon, baskısını artırarak golcüsü Lacazette ile 59. dakikada skoru 4-2'ye getirdi.

LACAZETTE GERİ DÖNÜŞ ATEŞİNİ YAKTI

Oyuna ağırlığını koyan Lyon 70'te Lovren ve 82'de yine Lacazette ile skoru 4-4'e getirmeyi başardı. 9 dakika uzatma verilen maçın son anlarında Lyon penaltı kazandı ve geceye damga vuran Lacazette penaltı vuşurunu gole çevirerek Lyon'a 5-4'lük galibiyeti getirdi.

LYON AVRUPA İÇİN DİRETİYOR

Tarihi bir geri dönüşe imza atan Lyon, böylece puanını 56'ya çıkardı ve Avrupa kupaları için iddiasını devam ettirdi. Geceye damga vuran isimler ise 4'er golle ve Lacazette ve Wahi oldu.

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Lyon - Montpellier maçında gol yağmuru! Lacazette ve Wahi çıldırdı...
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