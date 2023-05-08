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Giriş Tarihi: 8.5.2023

Skandalda 2. perde!

Skandalda 2. perde!

“Sözünü ettiğim maç, 3-3 biten Fenerbahçe-İstanbulspor karşılaşması. Gözlemciler de İsmet Arzuman ve Erol Ersoy. İsmet olaydan sonra 10 günde 1’i derbi olmak üzere 3 maç alıyor, Erol Ersoy ise cezalandırılıyor"

SABAH Spor yazarı ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, önceki gün anlattığı MHK-gözlemci skandalıyla ilgili ayrıntıları da verdi. İşte Toroğlu'nun sözleri: "Sözünü ettiğim maç, 3-3 biten Fenerbahçe-İstanbulspor maçı. Erol Ersoy televizyon gözlemcisi, İsmet Arzuman stadyumdaki gözlemci. Maç bittikten sonra Arzuman, Ersoy'u arıyor, 'VAR'ın verdiği penaltıya ne diyorsun?' diyor.



Böyle bir hakkı ve yetkisi yok, rezillik. Ersoy da 'Hakemin kendisinin karar vermesi gerekirdi, önü açık, bu bir siyah-beyaz hata, ayrıca iki sarı kart göstermeliydi' diyor. Arzuman, muhtemelen Lale Orta ile görüşüyor ki, Ersoy'a mesaj atıyor. 'Lale Orta, hakemin desteklenmesini istiyor' diyor. Ersoy bunu kabul etmiyor, MHK'den 'hakemin notunu değiştir' yazısı geliyor. Arzuman, hakeme tam not verip raporunu gönderiyor ve 10 günde biri derbi olmak üzere 3 maça gidiyor. Erol Ersoy ise cezalandırılıyor."




LALE ORTA MAÇ SABAHI HAKEMLERİ ARIYOR!
"Cem Papila'ya 10 Nisan'daki KayserisporÜmraniyespor, Sabit Hacıömeroğlu'na ise 8 Nisan'daki Altınordu-Eyüpspor maçından günümüze kadar maç verilmiyor. Acaba başka kimler, 'Notunu değiştir' diye mektup aldı veya yazı yazmadan da telefon talimatı alanlar oldu mu? Lale Orta, maç sabahı hakemleri arayarak bazı şeyler konuşuyormuş. İnkar edebilir. Belki destek için arıyordur ama son derece yanlış. Hakem zaten maçın havasına giriyor, kafası maçta. Söyleyeceği her şeyi başka yöne çekebilir, yanlış yorumlayabilir hakem."




YENİ YABANCI KURALI HAFTAYA AÇIKLANACAK
Samsunspor'un şampiyonluk kupasını teslim etmek için gittiği Samsun'da açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, gelecek sezon uygulanacak yabancı kuralı ile ilgili soruları yanıtladı. Büyükekşi, "Konuyla ilgili toplantılar yapıyoruz. Yönetim kurulunda bir karar alacağız ve önümüzdeki hafta inşallah açıklayacağız" diye konuştu.

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Skandalda 2. perde!
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