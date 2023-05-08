Skandalda 2. perde!

SABAH Spor yazarı ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, önceki gün anlattığı MHK-gözlemci skandalıyla ilgili ayrıntıları da verdi. İşte Toroğlu'nun sözleri: "Sözünü ettiğim maç, 3-3 biten Fenerbahçe-İstanbulspor maçı.Maç bittikten sonra Arzuman, Ersoy'u arıyor,diyor.Böyle bir hakkı ve yetkisi yok, rezillik. Ersoy dadiyor. Arzuman, muhtemelen Lale Orta ile görüşüyor ki, Ersoy'a mesaj atıyor. 'Lale Orta, hakemin desteklenmesini istiyor' diyor. Ersoy bunu kabul etmiyor, MHK'den 'hakemin notunu değiştir' yazısı geliyor. Arzuman, hakeme tam not verip raporunu gönderiyor ve 10 günde biri derbi olmak üzere 3 maça gidiyor. Erol Ersoy ise cezalandırılıyor.""Cem Papila'ya 10 Nisan'daki KayserisporÜmraniyespor, Sabit Hacıömeroğlu'na ise 8 Nisan'daki Altınordu-Eyüpspor maçından günümüze kadar maç verilmiyor. Acaba başka kimler, 'Notunu değiştir' diye mektup aldı veya yazı yazmadan da telefon talimatı alanlar oldu mu?Hakem zaten maçın havasına giriyor, kafası maçta. Söyleyeceği her şeyi başka yöne çekebilir, yanlış yorumlayabilir hakem."Samsunspor'un şampiyonluk kupasını teslim etmek için gittiği Samsun'da açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, gelecek sezon uygulanacak yabancı kuralı ile ilgili soruları yanıtladı. Büyükekşi, "Konuyla ilgili toplantılar yapıyoruz. Yönetim kurulunda bir karar alacağız ve önümüzdeki hafta inşallah açıklayacağız" diye konuştu.