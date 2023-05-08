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Giriş Tarihi: 8.5.2023 18:54 Son Güncelleme: 8.5.2023 18:56

Son dakika haberi: Trabzonspor MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor! Zorlu maçta ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Trabzonspor MKE Ankaragücü’nü konuk ediyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında son şampiyon Trabzonspor, ligin zorlu ekiplerinden MKE Ankaragücü'nü sahasında konuk ediyor. Haberimizde canlı olarak takip edebileceğiniz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Eren, Bardhi, Doğucan, Hamsik, Arif, Umut, Gomez

MKE Ankaragücü: Gökhan, Kitsiou, Arda, Atakan, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Taylan, Emre, Zahid, Ali Sowe.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligin son 5 haftasında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşayan Karadeniz ekibi, rakibi karşısında kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

Trabzonspor'un Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ile üçüncü karşılaşmasına çıkacak teknik direktörü Nenad Bjelica da ilk galibiyetlerini MKE Ankaragücü karşısında yaşamak istiyor.

Bordo-mavili takımda Dorukhan Toköz, Naci Ünüvar ve Stefano Denswil'in sakatlıkları bulunuyor, kırmızı kart cezalısı Anastasios Bakasetas da karşılaşmada forma giyemeyecek.

MKE Ankaragücü, ligde 35 puanla 13. sırada yer alırken, Trabzonspor ise 45 puanla 8. sırada bulunuyor. Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşma, 1-1 bitmişti.

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Son dakika haberi: Trabzonspor MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor! Zorlu maçta ilk 11'ler belli oldu...
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