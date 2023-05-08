Son dakika haberi: Trabzonspor MKE Ankaragücü’nü konuk ediyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu...

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.
İŞTE İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Eren, Bardhi, Doğucan, Hamsik, Arif, Umut, Gomez
MKE Ankaragücü: Gökhan, Kitsiou, Arda, Atakan, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Taylan, Emre, Zahid, Ali Sowe.
Trabzonspor'un Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ile üçüncü karşılaşmasına çıkacak teknik direktörü Nenad Bjelica da ilk galibiyetlerini MKE Ankaragücü karşısında yaşamak istiyor.
Bordo-mavili takımda Dorukhan Toköz, Naci Ünüvar ve Stefano Denswil'in sakatlıkları bulunuyor, kırmızı kart cezalısı Anastasios Bakasetas da karşılaşmada forma giyemeyecek.
MKE Ankaragücü, ligde 35 puanla 13. sırada yer alırken, Trabzonspor ise 45 puanla 8. sırada bulunuyor. Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşma, 1-1 bitmişti.