Teknik direktörlere VAR’a gitme hakkı kararı!

Futbola, VAR'ın gelişiyle birlikte adalet ve haliyle huzur geleceğini düşünenler, aradan geçen yıllarla birlikte normal saha içindeki hakem tartışmalarından daha fazlasıyla karşı karşıya kaldı. VAR ile ilgili tartışmalar hiçbir hafta eksik olmuyor. Tartışmaların odak noktasını ise VAR'ın pozisyonlara müdahale etmesi veya etmemesi oluşturuyor.

IFAB, İTALYA'NIN TALEBİNİ REDDETMİŞTİ

Uzun süreden beri VAR ile ilgili yaşanan tartışmalardan biri de saha kenarındaki teknik direktörlere itiraz hakkı (Challenge) tanınması. Bununla ilgili olarak İtalya Futbol Federasyonu 2020 yılında teknik direktörlere itiraz hakkı verilmesi için IFAB'a başvurmuştu. Ancak futbol oyun kurallarını belirleme veya değiştirme yetkisine sahip dünyadaki tek kurum olan IFAB bu başvuruyu reddetmişti. Onlara göre sahada oyun kuralları konusunda uzman olan kişiler hakemler. Teknik direktörler ise bu konuda yeterli bilgiye sahip değil.

ALMANYA İTİRAZ HAKKINI TARTIŞIYOR

Challenge konusu bu kez Almanya Bundesliga'da oynanan Bochum-Borussia Dortmund karşılaşmasının ardından bir kez daha hararetli bir şekilde tartışılmaya başlandı. Öyle ki Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp da İngiltere'den bu tartışmaya dahil oldu. Dünya çapındaki teknik adam, pozisyonlara mutlaka bir itiraz hakkının verilmesi gerektiğini savundu.

HOKEYDE İKİ DEVREDE DE İTİRAZ HAKKI VAR

Hokey sporunda her takım iki devrede birer tane olmak üzere tartışmalı pozisyonlara itiraz hakkına sahip. İtirazında haklı çıkan takım bir itiraz hakkı daha kazanıyor. Benzer itiraz hakkı Amerikan futbolunda da var. Takım koçu oyun boyunca iki kez bu hakka sahip. İtiraz hakkı kullanan koç haksız çıkarsa mola hakkı elinden alınıyor. Ama haklı çıkarsa mola hakkını kullanabiliyor. İtirazlar ise devrenin son iki dakikasından önce kullanılmak zorunda. Basketbol ve buz hokeyi de Cahellenge hakkı verilen sporlar.

FUTBOLDA BİR İTİRAZ HAKKI YETMEZ

Buna karşın teknik direktörlere veya antrenörlere itiraz hakkı verilmesine karşı yorumlar da var. Futbol çok büyük bir alanda oynanan çok dinamik ve mücadeleci bir spor. Bir devrede çok sayıda VAR itirazına neden olabilecek pozisyon yaşanıyor. Örneğin Adeyemi pozisyonundan önce Dortmund Teknik Direktörü Edin Terzic, itiraz hakkını kullanmış olsa o fahiş hata yine de önlenemeyecekti. Yani sadece bir itiraz hakkı da yetmeyecek.