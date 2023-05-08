Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Teknik direktörlere VAR'a gitme hakkı kararı!
Giriş Tarihi: 8.5.2023 17:01

Teknik direktörlere VAR'a gitme hakkı kararı!

Teknik direktörlere VAR’a gitme hakkı kararı!

İtalya'dan sonra Almanya'da da hakemin kararlarına karşı itiraz hakkı verilmesi tartışılıyor. Teknik direktörlere maçta bir kez VAR'a gitme şansı isteniyor.

Futbola, VAR'ın gelişiyle birlikte adalet ve haliyle huzur geleceğini düşünenler, aradan geçen yıllarla birlikte normal saha içindeki hakem tartışmalarından daha fazlasıyla karşı karşıya kaldı. VAR ile ilgili tartışmalar hiçbir hafta eksik olmuyor. Tartışmaların odak noktasını ise VAR'ın pozisyonlara müdahale etmesi veya etmemesi oluşturuyor.

IFAB, İTALYA'NIN TALEBİNİ REDDETMİŞTİ
Uzun süreden beri VAR ile ilgili yaşanan tartışmalardan biri de saha kenarındaki teknik direktörlere itiraz hakkı (Challenge) tanınması. Bununla ilgili olarak İtalya Futbol Federasyonu 2020 yılında teknik direktörlere itiraz hakkı verilmesi için IFAB'a başvurmuştu. Ancak futbol oyun kurallarını belirleme veya değiştirme yetkisine sahip dünyadaki tek kurum olan IFAB bu başvuruyu reddetmişti. Onlara göre sahada oyun kuralları konusunda uzman olan kişiler hakemler. Teknik direktörler ise bu konuda yeterli bilgiye sahip değil.

ALMANYA İTİRAZ HAKKINI TARTIŞIYOR
Challenge konusu bu kez Almanya Bundesliga'da oynanan Bochum-Borussia Dortmund karşılaşmasının ardından bir kez daha hararetli bir şekilde tartışılmaya başlandı. Öyle ki Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp da İngiltere'den bu tartışmaya dahil oldu. Dünya çapındaki teknik adam, pozisyonlara mutlaka bir itiraz hakkının verilmesi gerektiğini savundu.

HOKEYDE İKİ DEVREDE DE İTİRAZ HAKKI VAR
Hokey sporunda her takım iki devrede birer tane olmak üzere tartışmalı pozisyonlara itiraz hakkına sahip. İtirazında haklı çıkan takım bir itiraz hakkı daha kazanıyor. Benzer itiraz hakkı Amerikan futbolunda da var. Takım koçu oyun boyunca iki kez bu hakka sahip. İtiraz hakkı kullanan koç haksız çıkarsa mola hakkı elinden alınıyor. Ama haklı çıkarsa mola hakkını kullanabiliyor. İtirazlar ise devrenin son iki dakikasından önce kullanılmak zorunda. Basketbol ve buz hokeyi de Cahellenge hakkı verilen sporlar.

FUTBOLDA BİR İTİRAZ HAKKI YETMEZ
Buna karşın teknik direktörlere veya antrenörlere itiraz hakkı verilmesine karşı yorumlar da var. Futbol çok büyük bir alanda oynanan çok dinamik ve mücadeleci bir spor. Bir devrede çok sayıda VAR itirazına neden olabilecek pozisyon yaşanıyor. Örneğin Adeyemi pozisyonundan önce Dortmund Teknik Direktörü Edin Terzic, itiraz hakkını kullanmış olsa o fahiş hata yine de önlenemeyecekti. Yani sadece bir itiraz hakkı da yetmeyecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bursa’da HDP’lilerden Cumhur İttifakı destekçilerine çirkin saldırı
SON DAKİKA | Erzurum'da miting provokasyonu! Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Provokatör İmamoğlu'dur
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 45 bin öğretmen atama töreninde önemli mesajlar: Tek kalemde en büyük atama!
CHP’li başkanın mesajı tepki topladı! Kılıçdaroğlu'nun mitingi için metro ve otobüsleri ücretsiz yaptı
Vatandaşlardan Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: CHP Atatük’ün partisinden çıktı Kandil’e teslim oldu
Son dakika: İstanbul'da yüzyılın mitingine rekor katılım! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar: Bay Bay Kemal'in kabusunu bitirmeyeceğiz
Hiç şüphesiz hüsrana uğrayacaklar
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Büyük İstanbul Mitingi paylaşımı: 'Türkiye bize emanet' dedik...
Kırklareli'de coşkulu kalabalık! Başkan Erdoğan: CHP'ye, PKK'ya, İP'e vatanımızı böldürtmeyeceğiz
Gerçek dip dalganın fotoğrafı
ARKADAŞINA GÖNDER
Teknik direktörlere VAR'a gitme hakkı kararı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA