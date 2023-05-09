Bernardo Silva’dan Real Madrid’e sert sözler!

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Manchester City, yarı final ilk maçında karşılaşacak. Maç öncesinde City'nin yıldız oyuncusu Bernardo Silva eşleşmeyi değerlendirdi.

"FORMA BAŞARI KAZANMIYOR"

Portekizli oyuncu açıklamasında; "Durumun armayla alakası yok. Eğer Real Madrid'de Luka Modric, Toni Kroos, Vinicius Jr ve Karim Benzema gibi isimler olmasaydı; hiçbir şey kazanamazlardı. Çünkü başarıyı forma kazanmıyor." dedi.

Silva sözlerinin devamında; "Onlara büyük saygımız var, bu doğru. Ancak onlardan korkmuyoruz. Neden korkalım ki?" açıklamasında bulundu.