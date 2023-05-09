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Giriş Tarihi: 9.5.2023 11:15 Son Güncelleme: 9.5.2023 11:16

Bernardo Silva'dan Real Madrid'e sert sözler!

Bernardo Silva’dan Real Madrid’e sert sözler!

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid ile Manchester City karşılaşacak. Dev mücadele öncesi City'nin yıldız oyuncusu Bernardo Silva, İspanya ekibini değerlendirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Manchester City, yarı final ilk maçında karşılaşacak. Maç öncesinde City'nin yıldız oyuncusu Bernardo Silva eşleşmeyi değerlendirdi.

"FORMA BAŞARI KAZANMIYOR"
Portekizli oyuncu açıklamasında; "Durumun armayla alakası yok. Eğer Real Madrid'de Luka Modric, Toni Kroos, Vinicius Jr ve Karim Benzema gibi isimler olmasaydı; hiçbir şey kazanamazlardı. Çünkü başarıyı forma kazanmıyor." dedi.

Silva sözlerinin devamında; "Onlara büyük saygımız var, bu doğru. Ancak onlardan korkmuyoruz. Neden korkalım ki?" açıklamasında bulundu.

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Bernardo Silva'dan Real Madrid'e sert sözler!
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