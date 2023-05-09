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Giriş Tarihi: 9.5.2023 09:15 Son Güncelleme: 9.5.2023 09:16

Fenerbahçe'de hatalar alarm verdi!

UĞUR ÇEM
Fenerbahçe’de hatalar alarm verdi!

En son Giresun’da Attila Szalai’nin büyük hatası golü getirdi. Kritik iki puan kaçtı. Bu sezon 9 farklı futbolcu sebebiyle 13 gol yenirken, 14 puan uçup gitti.

Jorge Jesus'un Fenerbahçesi, yaptığı bireysel hataların kurbanı oldu. Son olarak Giresun deplasmanında benzer bir senaryo yaşayan Kanarya, Attila Szalai'nin dikkatsizliği sonucu sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılırken, şampiyonluk yolunda çok kritik ve önemli 2 puandan oldu. F.Bahçe, bu sezon 9 farklı futbolcusunun bireysel hatasıyla 11 karşılaşmada kalesinde 13 gol gördü. Bu gollerle 14 puan kaybetti.



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Özellikle savunmadaki isimler hatalarda başrolü oynadı. Giresunspor karşılaşmasında, Macar Milli Takımı'nın da en önemli silahı olan Szalai, kalesini düşürdü. İstanbulspor maçında Ferdi penaltıya sebep oldu. Başakşehir mücadelesinde Samet'in hatalı pası golü yedirdi. İlk yarıdaki Giresun sınavında Serdar Aziz iki kez sahneye çıktı. Luan Peres de Ümraniyespor maçında hata yaptı.

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Fenerbahçe'de hatalar alarm verdi!
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